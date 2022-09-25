https://ria.ru/20220925/oruzhie-1819387928.html

В ГД ответили на заявления США об последствиях применения ядерного оружия

В ГД ответили на заявления США об последствиях применения ядерного оружия - РИА Новости, 25.09.2022

В ГД ответили на заявления США об последствиях применения ядерного оружия

США важно приучить мир к тому, что ядерным оружием угрожают именно русские, хотя такой необходимости нет, об этом сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:20

2022-09-25T21:20

2022-09-25T21:27

в мире

сша

украина

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олег морозов

джейк салливан

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. США важно приучить мир к тому, что ядерным оружием угрожают именно русские, хотя такой необходимости нет, об этом сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов, комментируя заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.Ранее Салливан в интервью телеканалу NBC заявил, что США "напрямую в частном порядке" предупредили российское руководство о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия в конфликте на Украине и пообещали "решительно" ответить на такой шаг."Американцы понимают градус пропагандистской войны. Вопрос вовсе не в том , что мы применим ядерное оружие. Они понимают, что такой необходимости просто нет. Но им важно приучить мир к тому, что ядерным оружием угрожают именно русские", - сообщил Морозов.Вторая задача США, по его словам, приучить мир к мысли, что американцы имеют право на "решительный ответ"."Есть и третья (задача): чтобы русские были сговорчивее, надо накачивать Украину оружием, прикрываясь необходимостью отвечать на нашу "ядерную риторику". И наконец: это элемент американской военной бравады, призванной продемонстрировать некую решимость идти до конца. Хотя на самом деле, это скорее неуверенность в успехе, ведь американская маленькая "ядерная война" за Украину - это точно блеф. Такая война невозможна! Так как её объектом сразу станут США", - сообщил Морозов.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220922/putin-1818568986.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, олег морозов, джейк салливан, госдума рф, единая россия