https://ria.ru/20220925/oruzhie-1819312536.html

СМИ: Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова

СМИ: Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова - РИА Новости, 25.09.2022

СМИ: Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова

Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:03

2022-09-25T13:03

2022-09-25T13:24

в мире

греция

турция

лесбос

нато

f-16

зрк с-300

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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного права, пишет в воскресенье агентство Anadolu."Десантные корабли доставили на острова Лесбос и Сисам военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач, сообщают источники безопасности. На Лесбос переброшено 23, на Сисам- 18 колесных бронемашин", - следует из сообщения.Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО.

https://ria.ru/20220917/gretsiya-1817552074.html

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турция

лесбос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, турция, лесбос, нато, f-16, зрк с-300