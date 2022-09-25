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СМИ: Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова - РИА Новости, 25.09.2022
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СМИ: Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова
СМИ: Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова - РИА Новости, 25.09.2022
СМИ: Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова
Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:03
2022-09-25T13:24
в мире
греция
турция
лесбос
нато
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного права, пишет в воскресенье агентство Anadolu."Десантные корабли доставили на острова Лесбос и Сисам военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач, сообщают источники безопасности. На Лесбос переброшено 23, на Сисам- 18 колесных бронемашин", - следует из сообщения.Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО.
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в мире, греция, турция, лесбос, нато, f-16, зрк с-300
В мире, Греция, Турция, Лесбос, НАТО, F-16, ЗРК С-300
13:03 25.09.2022 (обновлено: 13:24 25.09.2022)
 
СМИ: Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на Эгейские острова

Агентство Anadolu: Турция обвинила Грецию в переброске вооружений на нейтральные острова

© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции / Перейти в медиабанкФлаг Греции на турецко-греческой границе
Флаг Греции на турецко-греческой границе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции
Перейти в медиабанк
Флаг Греции на турецко-греческой границе. Архивное фото
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Беспилотные летательные аппараты ВС Турции запечатлели кадры переброски Грецией бронетехники на Эгейские острова с невоенным статусом в нарушение международного права, пишет в воскресенье агентство Anadolu.
"Десантные корабли доставили на острова Лесбос и Сисам военную технику, переброшенную США в порт Дедеагач, сообщают источники безопасности. На Лесбос переброшено 23, на Сисам- 18 колесных бронемашин", - следует из сообщения.
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов на уровне НАТО.
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В миреГрецияТурцияЛесбосНАТОF-16ЗРК С-300
 
 
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