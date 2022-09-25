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Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/obstrel-1819329901.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху, выпущено более 20 снарядов меньше чем за час, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:55
2022-09-25T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
гольмовский
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху, выпущено более 20 снарядов меньше чем за час, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13.20 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 13.30 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.05 - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.10 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра…14.10 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Волноваха: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
https://rsport.ria.ru/20220925/mineev-1819326649.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), горловка, гольмовский, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Гольмовский, СЦКК
14:55 25.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху

Украинские войска за час обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПоврежденные в результате обстрела ВСУ ворота в детском саду в городе Васильевка Запорожской области
Поврежденные в результате обстрела ВСУ ворота в детском саду в городе Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Поврежденные в результате обстрела ВСУ ворота в детском саду в городе Васильевка Запорожской области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху, выпущено более 20 снарядов меньше чем за час, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13.20 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 13.30 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.05 - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.10 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра…14.10 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Волноваха: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Владимир Минеев - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаГольмовскийСЦКК
 
 
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