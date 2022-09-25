https://ria.ru/20220925/obstrel-1819329901.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху, выпущено более 20 снарядов меньше чем за час, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:55

2022-09-25T14:55

2022-09-25T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

гольмовский

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк, Гольмовский и Волноваху, выпущено более 20 снарядов меньше чем за час, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13.20 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 13.30 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 14.05 - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 14.10 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра…14.10 - населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Волноваха: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://rsport.ria.ru/20220925/mineev-1819326649.html

донецк (днр)

горловка

гольмовский

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в мире, донецк (днр), горловка, гольмовский, сцкк