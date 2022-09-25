13:58 25.09.2022 (обновлено: 14:50 25.09.2022)
ВС России ликвидировали в районе Запорожья до ста иностранных наемников
Минобороны России: в районе города Запорожье ликвидировано до ста иностранных наемников
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации / Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВС России наносит авиаудар по опорным пунктам ВСУ
Ударный вертолет Ка-52 ВС России наносит авиаудар по опорным пунктам ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минобороны заявило об уничтожении в районе Запорожья примерно сотни иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.
"Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники", — говорится в сводке.
Кроме того, ВКС нанесли удары по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в Херсонской области, уничтожив около 30 боевиков. А всего за сутки потери украинской армии на Николаево-Криворожском направлении составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники.
Еще один высокоточный удар пришелся по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Там ликвидировано примерно 50 боевиков и 28 единиц техники.
Артиллеристы, в свою очередь, сорвали попытку 79-й десантно-штурмовой бригады наступать в направлении Марьинки. Украинская армия при этом потеряла также порядка 50 человек.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Николаева, семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад и 102-й бригады территориальной обороны в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской области, пусковую установку американской РСЗО HIMARS в Николаевской области. Истребители сбили два украинских МиГ-29, подразделения ПВО — 12 беспилотников, 21 снаряд РСЗО (18 из них — HIMARS) и три американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.