https://ria.ru/20220925/naemniki-1819320494.html

ВС России ликвидировали в районе Запорожья до ста иностранных наемников

ВС России ликвидировали в районе Запорожья до ста иностранных наемников - РИА Новости, 25.09.2022

ВС России ликвидировали в районе Запорожья до ста иностранных наемников

Минобороны заявило об уничтожении в районе Запорожья примерно сотни иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:58

2022-09-25T13:58

2022-09-25T14:50

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

запорожье

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минобороны заявило об уничтожении в районе Запорожья примерно сотни иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.Кроме того, ВКС нанесли удары по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в Херсонской области, уничтожив около 30 боевиков. А всего за сутки потери украинской армии на Николаево-Криворожском направлении составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники.Еще один высокоточный удар пришелся по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Там ликвидировано примерно 50 боевиков и 28 единиц техники.Артиллеристы, в свою очередь, сорвали попытку 79-й десантно-штурмовой бригады наступать в направлении Марьинки. Украинская армия при этом потеряла также порядка 50 человек.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Николаева, семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад и 102-й бригады территориальной обороны в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской области, пусковую установку американской РСЗО HIMARS в Николаевской области. Истребители сбили два украинских МиГ-29, подразделения ПВО — 12 беспилотников, 21 снаряд РСЗО (18 из них — HIMARS) и три американские противорадиолокационные ракеты HARM.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220925/zaes-1819320982.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожье

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, запорожье