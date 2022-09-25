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ВС России ликвидировали в районе Запорожья до ста иностранных наемников - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/naemniki-1819320494.html
ВС России ликвидировали в районе Запорожья до ста иностранных наемников
ВС России ликвидировали в районе Запорожья до ста иностранных наемников - РИА Новости, 25.09.2022
ВС России ликвидировали в районе Запорожья до ста иностранных наемников
Минобороны заявило об уничтожении в районе Запорожья примерно сотни иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:58
2022-09-25T14:50
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
запорожье
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минобороны заявило об уничтожении в районе Запорожья примерно сотни иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.Кроме того, ВКС нанесли удары по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в Херсонской области, уничтожив около 30 боевиков. А всего за сутки потери украинской армии на Николаево-Криворожском направлении составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники.Еще один высокоточный удар пришелся по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Там ликвидировано примерно 50 боевиков и 28 единиц техники.Артиллеристы, в свою очередь, сорвали попытку 79-й десантно-штурмовой бригады наступать в направлении Марьинки. Украинская армия при этом потеряла также порядка 50 человек.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Николаева, семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад и 102-й бригады территориальной обороны в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской области, пусковую установку американской РСЗО HIMARS в Николаевской области. Истребители сбили два украинских МиГ-29, подразделения ПВО — 12 беспилотников, 21 снаряд РСЗО (18 из них — HIMARS) и три американские противорадиолокационные ракеты HARM.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220925/zaes-1819320982.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы рф, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Запорожье
13:58 25.09.2022 (обновлено: 14:50 25.09.2022)
 
ВС России ликвидировали в районе Запорожья до ста иностранных наемников

Минобороны России: в районе города Запорожье ликвидировано до ста иностранных наемников

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации / Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВС России наносит авиаудар по опорным пунктам ВСУ
Ударный вертолет Ка-52 ВС России наносит авиаудар по опорным пунктам ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Ударный вертолет Ка-52 ВС России наносит авиаудар по опорным пунктам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минобороны заявило об уничтожении в районе Запорожья примерно сотни иностранных наемников, воюющих на стороне Украины.
"Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье ликвидировано до ста боевиков и 15 единиц военной техники", — говорится в сводке.
Кроме того, ВКС нанесли удары по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в Херсонской области, уничтожив около 30 боевиков. А всего за сутки потери украинской армии на Николаево-Криворожском направлении составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники.
Еще один высокоточный удар пришелся по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в ДНР. Там ликвидировано примерно 50 боевиков и 28 единиц техники.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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В Минобороны рассказали о провокациях Киева в районе ЗАЭС
Артиллеристы, в свою очередь, сорвали попытку 79-й десантно-штурмовой бригады наступать в направлении Марьинки. Украинская армия при этом потеряла также порядка 50 человек.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Николаева, семь артиллерийских взводов на огневых позициях 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 24-й механизированной бригад и 102-й бригады территориальной обороны в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской области, пусковую установку американской РСЗО HIMARS в Николаевской области. Истребители сбили два украинских МиГ-29, подразделения ПВО — 12 беспилотников, 21 снаряд РСЗО (18 из них — HIMARS) и три американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФЗапорожье
 
 
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