https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819382532.html

Мобилизованным жителям Белгородской области выплатят по сто тысяч рублей

Мобилизованным жителям Белгородской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.09.2022

Мобилизованным жителям Белгородской области выплатят по сто тысяч рублей

Призванным жителям Белгородской области в рамках частичной мобилизации региональные власти выплатят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:31

2022-09-25T20:31

2022-09-25T20:31

специальная военная операция на украине

общество

белгородская область

вячеслав гладков

частичная мобилизация в россии

украина

вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Призванным жителям Белгородской области в рамках частичной мобилизации региональные власти выплатят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава области приехал к белгородцам, призванным в рамках частичной мобилизации, находящимся на территории воинской части в соседнем регионе."Вместе с командованием прошелся по казармам, встретился с ребятами, затем вышел на плац, где разговор продлился более 3 часов. Старался говорить искренне. Рассказывал о том, что приняли решение и всем призванным в рамках частичной мобилизации выплатим единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Постараемся сделать это в течение двух недель", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что все вопросы, которые называли ребята, возьмет под личный контроль, чтобы помочь решить те проблемы, которые есть в семьях."Пока ехал, прочитал в некоторых телеграм-каналах о том, что якобы неправильно оформлены документы в паре районов: Красногвардейском районе и Шебекинском округе. Оказалось, всё гораздо хуже. Недооформленных документов больше. В районах уже около десяти я насчитал. Разбираемся с военным комиссариатом Белгородской области, почему такое произошло. Ситуацию максимально быстро исправим. Сотрудники военкомата уже выехали на место. Но, конечно, такого не должно быть!" - подчеркнул Гладков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, вячеслав гладков, частичная мобилизация в россии, украина, вооруженные силы рф