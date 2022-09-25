https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819382532.html
Мобилизованным жителям Белгородской области выплатят по сто тысяч рублей
Мобилизованным жителям Белгородской области выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.09.2022
Мобилизованным жителям Белгородской области выплатят по сто тысяч рублей
Призванным жителям Белгородской области в рамках частичной мобилизации региональные власти выплатят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:31
2022-09-25T20:31
2022-09-25T20:31
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
вячеслав гладков
частичная мобилизация в россии
украина
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Призванным жителям Белгородской области в рамках частичной мобилизации региональные власти выплатят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Глава области приехал к белгородцам, призванным в рамках частичной мобилизации, находящимся на территории воинской части в соседнем регионе."Вместе с командованием прошелся по казармам, встретился с ребятами, затем вышел на плац, где разговор продлился более 3 часов. Старался говорить искренне. Рассказывал о том, что приняли решение и всем призванным в рамках частичной мобилизации выплатим единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Постараемся сделать это в течение двух недель", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что все вопросы, которые называли ребята, возьмет под личный контроль, чтобы помочь решить те проблемы, которые есть в семьях."Пока ехал, прочитал в некоторых телеграм-каналах о том, что якобы неправильно оформлены документы в паре районов: Красногвардейском районе и Шебекинском округе. Оказалось, всё гораздо хуже. Недооформленных документов больше. В районах уже около десяти я насчитал. Разбираемся с военным комиссариатом Белгородской области, почему такое произошло. Ситуацию максимально быстро исправим. Сотрудники военкомата уже выехали на место. Но, конечно, такого не должно быть!" - подчеркнул Гладков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819364502.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Объятия на пороге военкомата: призывники в Белгороде пришли в пункт сбора для мобилизации
Большинство призывников в Белгороде приходят в военкоматы, не дожидаясь повестки, сообщили в МО РФ
2022-09-25T20:31
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, белгородская область, вячеслав гладков, частичная мобилизация в россии, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Частичная мобилизация в России, Украина, Вооруженные силы РФ
Мобилизованным жителям Белгородской области выплатят по сто тысяч рублей
Губернатор Гладков: мобилизованным белгородцам единовременно выплатят по сто тысяч рублей
БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости.
Призванным жителям Белгородской области в рамках частичной мобилизации региональные власти выплатят единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, сообщил
губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области приехал к белгородцам, призванным в рамках частичной мобилизации, находящимся на территории воинской части в соседнем регионе.
"Вместе с командованием прошелся по казармам, встретился с ребятами, затем вышел на плац, где разговор продлился более 3 часов. Старался говорить искренне. Рассказывал о том, что приняли решение и всем призванным в рамках частичной мобилизации выплатим единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Постараемся сделать это в течение двух недель", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что все вопросы, которые называли ребята, возьмет под личный контроль, чтобы помочь решить те проблемы, которые есть в семьях.
"Пока ехал, прочитал в некоторых телеграм-каналах о том, что якобы неправильно оформлены документы в паре районов: Красногвардейском районе и Шебекинском округе. Оказалось, всё гораздо хуже. Недооформленных документов больше. В районах уже около десяти я насчитал. Разбираемся с военным комиссариатом Белгородской области, почему такое произошло. Ситуацию максимально быстро исправим. Сотрудники военкомата уже выехали на место. Но, конечно, такого не должно быть!" - подчеркнул Гладков.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.