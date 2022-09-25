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Саратовские власти проведут проверку из-за ошибочных решений о мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
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Саратовские власти проведут проверку из-за ошибочных решений о мобилизации
Саратовские власти проведут проверку из-за ошибочных решений о мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Саратовские власти проведут проверку из-за ошибочных решений о мобилизации
В Саратовской области отменены уже два ошибочных решения о призыве в рамках частичной мобилизации, в отношении ответственных лиц будут проведены служебные... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:06
2022-09-25T19:06
общество
саратовская область
роман бусаргин
вооруженные силы рф
вольский район
частичная мобилизация в россии
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. В Саратовской области отменены уже два ошибочных решения о призыве в рамках частичной мобилизации, в отношении ответственных лиц будут проведены служебные проверки, сообщил губернатор Роман Бусаргин.Ранее в пресс-службе губернатора РИА Новости сообщили, что после сообщений СМИ о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области ситуация была изучена и информация передана в региональный военкомат, после чего решение о призыве отменили, так как гражданин несоответствовал критериям отбора."Частичная мобилизация должна четко соответствовать критериям, которые доведены Министерством обороны РФ. Еще раз обозначил это военному комиссариату региона... На все случаи, когда под частичную мобилизацию попадают граждане, не подходящие под установленные критерии, реакция последует незамедлительно. Будут проводиться служебные проверки в отношении ответственных лиц. В регионе было выявлено два таких случая. Граждан вернули к месту жительства", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он отметил, что министерство обороны подробно разъяснило правила отбора, и все вопросы также урегулированы законодательством."Перегибы или ошибки на местах недопустимы. К каждому случаю нужен индивидуальный подход и тщательная проверка. Необходимо активно подключиться к работе и главам районов, которые также являются руководителями призывных комиссий на местах", - подчеркнул глава региона.Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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общество, саратовская область, роман бусаргин, вооруженные силы рф, вольский район, частичная мобилизация в россии
Общество, Саратовская область, Роман Бусаргин, Вооруженные силы РФ, Вольский район, Частичная мобилизация в России
19:06 25.09.2022
 
Саратовские власти проведут проверку из-за ошибочных решений о мобилизации

Бусаргин сообщил о проверке после отмены двух ошибочных решений о частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САРАТОВ, 25 сен - РИА Новости. В Саратовской области отменены уже два ошибочных решения о призыве в рамках частичной мобилизации, в отношении ответственных лиц будут проведены служебные проверки, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Ранее в пресс-службе губернатора РИА Новости сообщили, что после сообщений СМИ о призыве в рамках частичной мобилизации 59-летнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из села Николаевка Вольского района Саратовской области ситуация была изучена и информация передана в региональный военкомат, после чего решение о призыве отменили, так как гражданин несоответствовал критериям отбора.
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"Частичная мобилизация должна четко соответствовать критериям, которые доведены Министерством обороны РФ. Еще раз обозначил это военному комиссариату региона... На все случаи, когда под частичную мобилизацию попадают граждане, не подходящие под установленные критерии, реакция последует незамедлительно. Будут проводиться служебные проверки в отношении ответственных лиц. В регионе было выявлено два таких случая. Граждан вернули к месту жительства", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Он отметил, что министерство обороны подробно разъяснило правила отбора, и все вопросы также урегулированы законодательством.
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"Перегибы или ошибки на местах недопустимы. К каждому случаю нужен индивидуальный подход и тщательная проверка. Необходимо активно подключиться к работе и главам районов, которые также являются руководителями призывных комиссий на местах", - подчеркнул глава региона.
Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ сообщили, что в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.
 
ОбществоСаратовская областьРоман БусаргинВооруженные силы РФВольский районЧастичная мобилизация в России
 
 
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