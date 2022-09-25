https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819362756.html

В Карелии создали опергруппу по рассмотрению жалоб по частичной мобилизации

В Карелии создали опергруппу по рассмотрению жалоб по частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

В Карелии создали опергруппу по рассмотрению жалоб по частичной мобилизации

Оперативная группа по рассмотрению жалоб по вопросам частичной мобилизации создана в Карелии, сообщает Управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:26

2022-09-25T18:26

2022-09-25T18:26

специальная военная операция на украине

общество

частичная мобилизация в россии

петрозаводск

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Оперативная группа по рассмотрению жалоб по вопросам частичной мобилизации создана в Карелии, сообщает Управление пресс-службы главы республики.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине."По распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова в республике создана оперативная группа, которая будет рассматривать жалобы граждан по вопросам реализации Указа президента России "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", - говорится в сообщении.В состав оперативной группы вошли представители администрации главы Карелии, военного комиссариата Петрозаводска и республики Карелия, Военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона Западного военного округа, министерства социальной защиты, Республиканского наркодиспансера и Республиканской психиатрической больницы.Оперативная группа будет работать в Петрозаводске с 26 сентября, ежедневно с 8.00 до 20.00.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

петрозаводск

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, частичная мобилизация в россии, петрозаводск, республика карелия