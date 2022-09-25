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В Карелии создали опергруппу по рассмотрению жалоб по частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
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https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819362756.html
В Карелии создали опергруппу по рассмотрению жалоб по частичной мобилизации
В Карелии создали опергруппу по рассмотрению жалоб по частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
В Карелии создали опергруппу по рассмотрению жалоб по частичной мобилизации
Оперативная группа по рассмотрению жалоб по вопросам частичной мобилизации создана в Карелии, сообщает Управление пресс-службы главы республики. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:26
2022-09-25T18:26
специальная военная операция на украине
общество
частичная мобилизация в россии
петрозаводск
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Оперативная группа по рассмотрению жалоб по вопросам частичной мобилизации создана в Карелии, сообщает Управление пресс-службы главы республики.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине."По распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова в республике создана оперативная группа, которая будет рассматривать жалобы граждан по вопросам реализации Указа президента России "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", - говорится в сообщении.В состав оперативной группы вошли представители администрации главы Карелии, военного комиссариата Петрозаводска и республики Карелия, Военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона Западного военного округа, министерства социальной защиты, Республиканского наркодиспансера и Республиканской психиатрической больницы.Оперативная группа будет работать в Петрозаводске с 26 сентября, ежедневно с 8.00 до 20.00.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
петрозаводск
республика карелия
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общество, частичная мобилизация в россии, петрозаводск, республика карелия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Частичная мобилизация в России, Петрозаводск, Республика Карелия
18:26 25.09.2022
 
В Карелии создали опергруппу по рассмотрению жалоб по частичной мобилизации

Власти Карелии создали опергруппу по рассмотрению жалоб по вопросам частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен - РИА Новости. Оперативная группа по рассмотрению жалоб по вопросам частичной мобилизации создана в Карелии, сообщает Управление пресс-службы главы республики.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
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"По распоряжению главы Карелии Артура Парфенчикова в республике создана оперативная группа, которая будет рассматривать жалобы граждан по вопросам реализации Указа президента России "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В состав оперативной группы вошли представители администрации главы Карелии, военного комиссариата Петрозаводска и республики Карелия, Военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона Западного военного округа, министерства социальной защиты, Республиканского наркодиспансера и Республиканской психиатрической больницы.
Оперативная группа будет работать в Петрозаводске с 26 сентября, ежедневно с 8.00 до 20.00.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЧастичная мобилизация в РоссииПетрозаводскРеспублика Карелия
 
 
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