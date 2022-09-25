Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились на подготовку

"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация

Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья.