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Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились на подготовку - РИА Новости, 25.09.2022
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Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились на подготовку
Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились на подготовку - РИА Новости, 25.09.2022
Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились на подготовку
Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились на обучение и подготовку, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:34
2022-09-25T15:34
здоровье - общество
владислав шапша
сергей шойгу
калужская область
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились на обучение и подготовку, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Первые группы мобилизованных из Калужской области отправляются выполнять воинский долг. Сначала они пройдут обучение и подготовку", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Губернатор сообщил, что поговорил с мобилизованными и их родственниками и понимает волнение людей."Ни одну семью наших защитников не оставим без внимания. Поддержим и окажем помощь", - отметил Шапша.Он подчеркнул, что главам районов и городов совместно с военкоматами поручил очень тщательно подходить к спискам мобилизованных. Следовать перечню военных специальностей."Нашим бойцам успешного выполнения задач. Ждем вашего возвращения!", - написал губернатор.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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здоровье - общество, владислав шапша, сергей шойгу, калужская область, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Владислав Шапша, Сергей Шойгу, Калужская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
15:34 25.09.2022
 
Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились на подготовку

Калужский губернатор Шапша: мобилизованные из области отправились на подготовку

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Первые группы мобилизованных из Калужской области отправились на обучение и подготовку, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Первые группы мобилизованных из Калужской области отправляются выполнять воинский долг. Сначала они пройдут обучение и подготовку", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Если не он, то кто?: в России проходит частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 14:37
"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизацияЧастичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья.
Губернатор сообщил, что поговорил с мобилизованными и их родственниками и понимает волнение людей.
"Ни одну семью наших защитников не оставим без внимания. Поддержим и окажем помощь", - отметил Шапша.
Он подчеркнул, что главам районов и городов совместно с военкоматами поручил очень тщательно подходить к спискам мобилизованных. Следовать перечню военных специальностей.
"Нашим бойцам успешного выполнения задач. Ждем вашего возвращения!", - написал губернатор.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
 
Здоровье - ОбществоВладислав ШапшаСергей ШойгуКалужская областьРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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