https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819330721.html

Смоленского пенсионера призвали по частичной мобилизации

Смоленского пенсионера призвали по частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

Смоленского пенсионера призвали по частичной мобилизации

Военный комиссариат Смоленской области пообещал обследовать в медучреждении Минобороны никогда не служившего 57-летнего пенсионера, которого, несмотря на... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:01

2022-09-25T15:01

2022-09-25T15:04

здоровье - общество

смоленская область

велиж

частичная мобилизация в россии

общество

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БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости. Военный комиссариат Смоленской области пообещал обследовать в медучреждении Минобороны никогда не служившего 57-летнего пенсионера, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, призвали в ходе частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Ранее издание Readovka написало, что в Смоленской области мобилизовали 57-летнего пенсионера с целым рядом заболеваний, у которого на иждивении находится дочь, инвалид-колясочник. Мужчина всю жизнь проработал главным агрономом в Велиже и никогда не служил в армии. По информации издания, он по повестке явился на пункт сбора и без медкомиссии был направлен в областной центр в место сбора призывников. Отмечается, что сам мужчина не унывает, однако тревогу забила его старшая дочь.По информации ведомства, мужчина более двух лет был приписан по мобилизационному воинскому учёту в формирование территориальной обороны."В соответствии с 31 ФЗ ему было выдано мобилизационное предписание, по которому он должен прибыть на предназначенную должность. Состояние его здоровья и возраст в полной мере соответствуют должности офицера запаса. При прибытии в военный комиссариат о жалобах на здоровье не заявлял и, соответственно, к медицинским специалистам не направлялся", - приводит пресс-служба слова военного комиссара Смоленской области Алексея Чечикова.Поясняется, что в учетных документах отсутствовали данные о состоянии дочери, а сам он по прибытии по повестке об этих обстоятельствах не заявлял и документы не предъявлял."В настоящий момент высказывает жалобы на здоровье и в ближайшее время будет обследован в медицинском учреждении Минобороны. В случае необходимости будет проведено бесплатное лечение, после чего вынесено заключение военно-врачебной комиссии о возможности дальнейшего прохождения им военной службы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220925/moskalkova-1819324260.html

смоленская область

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здоровье - общество, смоленская область, велиж, частичная мобилизация в россии, общество