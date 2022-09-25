https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819330721.html
Смоленского пенсионера призвали по частичной мобилизации
Смоленского пенсионера призвали по частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Смоленского пенсионера призвали по частичной мобилизации
Военный комиссариат Смоленской области пообещал обследовать в медучреждении Минобороны никогда не служившего 57-летнего пенсионера, которого, несмотря на... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:01
2022-09-25T15:01
2022-09-25T15:04
здоровье - общество
смоленская область
велиж
частичная мобилизация в россии
общество
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БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости. Военный комиссариат Смоленской области пообещал обследовать в медучреждении Минобороны никогда не служившего 57-летнего пенсионера, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, призвали в ходе частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.Ранее издание Readovka написало, что в Смоленской области мобилизовали 57-летнего пенсионера с целым рядом заболеваний, у которого на иждивении находится дочь, инвалид-колясочник. Мужчина всю жизнь проработал главным агрономом в Велиже и никогда не служил в армии. По информации издания, он по повестке явился на пункт сбора и без медкомиссии был направлен в областной центр в место сбора призывников. Отмечается, что сам мужчина не унывает, однако тревогу забила его старшая дочь.По информации ведомства, мужчина более двух лет был приписан по мобилизационному воинскому учёту в формирование территориальной обороны."В соответствии с 31 ФЗ ему было выдано мобилизационное предписание, по которому он должен прибыть на предназначенную должность. Состояние его здоровья и возраст в полной мере соответствуют должности офицера запаса. При прибытии в военный комиссариат о жалобах на здоровье не заявлял и, соответственно, к медицинским специалистам не направлялся", - приводит пресс-служба слова военного комиссара Смоленской области Алексея Чечикова.Поясняется, что в учетных документах отсутствовали данные о состоянии дочери, а сам он по прибытии по повестке об этих обстоятельствах не заявлял и документы не предъявлял."В настоящий момент высказывает жалобы на здоровье и в ближайшее время будет обследован в медицинском учреждении Минобороны. В случае необходимости будет проведено бесплатное лечение, после чего вынесено заключение военно-врачебной комиссии о возможности дальнейшего прохождения им военной службы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220925/moskalkova-1819324260.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, смоленская область, велиж, частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Смоленская область, Велиж, Частичная мобилизация в России, Общество
15:01 25.09.2022 (обновлено: 15:04 25.09.2022)
Смоленского пенсионера призвали по частичной мобилизации
Смоленского пенсионера, призванного по частичной мобилизации, обследуют в военкомате
БРЯНСК, 25 сен – РИА Новости. Военный комиссариат Смоленской области пообещал обследовать в медучреждении Минобороны никогда не служившего 57-летнего пенсионера, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, призвали в ходе частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
Ранее издание Readovka написало, что в Смоленской области мобилизовали 57-летнего пенсионера с целым рядом заболеваний, у которого на иждивении находится дочь, инвалид-колясочник. Мужчина всю жизнь проработал главным агрономом в Велиже
и никогда не служил в армии. По информации издания, он по повестке явился на пункт сбора и без медкомиссии был направлен в областной центр в место сбора призывников. Отмечается, что сам мужчина не унывает, однако тревогу забила его старшая дочь.
По информации ведомства, мужчина более двух лет был приписан по мобилизационному воинскому учёту в формирование территориальной обороны.
"В соответствии с 31 ФЗ ему было выдано мобилизационное предписание, по которому он должен прибыть на предназначенную должность. Состояние его здоровья и возраст в полной мере соответствуют должности офицера запаса. При прибытии в военный комиссариат о жалобах на здоровье не заявлял и, соответственно, к медицинским специалистам не направлялся", - приводит пресс-служба слова военного комиссара Смоленской области Алексея Чечикова.
Поясняется, что в учетных документах отсутствовали данные о состоянии дочери, а сам он по прибытии по повестке об этих обстоятельствах не заявлял и документы не предъявлял.
"В настоящий момент высказывает жалобы на здоровье и в ближайшее время будет обследован в медицинском учреждении Минобороны. В случае необходимости будет проведено бесплатное лечение, после чего вынесено заключение военно-врачебной комиссии о возможности дальнейшего прохождения им военной службы", - говорится в сообщении.