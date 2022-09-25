https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819328588.html

Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели

Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели - РИА Новости, 25.09.2022

Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели

Мобилизованные граждане, не явившиеся в военкомат после болезни, будут считаться уклонистами, однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:46

2022-09-25T14:46

2022-09-25T14:46

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане, не явившиеся в военкомат после болезни, будут считаться уклонистами, однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть освобождены от призыва, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф."Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не могу прийти? - Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями", - говорится в сообщении.Однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть освобождены от призыва.Также с полным списком заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, можно ознакомиться на сайте Объясняем.рф.Подчёркивается, что люди, состоящие на учёте в наркологических диспансерах, на военную службу не призываются.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)