https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819328588.html
Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели
Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели - РИА Новости, 25.09.2022
Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели
Мобилизованные граждане, не явившиеся в военкомат после болезни, будут считаться уклонистами, однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:46
2022-09-25T14:46
2022-09-25T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане, не явившиеся в военкомат после болезни, будут считаться уклонистами, однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть освобождены от призыва, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф."Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не могу прийти? - Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями", - говорится в сообщении.Однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть освобождены от призыва.Также с полным списком заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, можно ознакомиться на сайте Объясняем.рф.Подчёркивается, что люди, состоящие на учёте в наркологических диспансерах, на военную службу не призываются.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели
Объясняем.рф: мобилизованных, не явившихся в военкомат после болезни, сочтут уклонистами