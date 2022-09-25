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Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819328588.html
Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели
Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели - РИА Новости, 25.09.2022
Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели
Мобилизованные граждане, не явившиеся в военкомат после болезни, будут считаться уклонистами, однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:46
2022-09-25T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане, не явившиеся в военкомат после болезни, будут считаться уклонистами, однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть освобождены от призыва, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф."Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не могу прийти? - Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями", - говорится в сообщении.Однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть освобождены от призыва.Также с полным списком заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, можно ознакомиться на сайте Объясняем.рф.Подчёркивается, что люди, состоящие на учёте в наркологических диспансерах, на военную службу не призываются.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:46 25.09.2022
 
Объясняем.рф рассказал, что делать мобилизованным, если они заболели

Объясняем.рф: мобилизованных, не явившихся в военкомат после болезни, сочтут уклонистами

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мобилизованные граждане, не явившиеся в военкомат после болезни, будут считаться уклонистами, однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть освобождены от призыва, сообщается в Telegram-канале Объясняем.рф.
"Что делать, если меня вызвали в военкомат, а я болею и не могу прийти? - Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления необходимо явиться в военкомат и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями", - говорится в сообщении.
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Однако граждане с диабетом и тяжёлой формой астмы могут быть освобождены от призыва.
Также с полным списком заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от призыва, можно ознакомиться на сайте Объясняем.рф.
Подчёркивается, что люди, состоящие на учёте в наркологических диспансерах, на военную службу не призываются.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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