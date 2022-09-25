https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819315144.html

Власти Кузбасса опровергли информацию о 59 мобилизованных из одной деревни

Власти Кузбасса опровергли информацию о 59 мобилизованных из одной деревни - РИА Новости, 25.09.2022

Власти Кузбасса опровергли информацию о 59 мобилизованных из одной деревни

Власти Кузбасса назвали фейковой информацию о якобы всех мобилизованных мужчинах в деревне Тюменево Мариинского района Кемеровской области в рамках частичной... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:21

2022-09-25T13:21

2022-09-25T15:07

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

кемеровская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КЕМЕРОВО, 25 сен – РИА Новости. Власти Кузбасса назвали фейковой информацию о якобы всех мобилизованных мужчинах в деревне Тюменево Мариинского района Кемеровской области в рамках частичной мобилизации, сообщает правительство региона со ссылкой на начальника департамента военно-мобилизационной подготовки администрации правительства Кузбасса Ерема Арутюняна.Ранее СМИ со ссылкой на источник распространили информацию, что в деревне Тюменево Кемеровской области мобилизовали всех мужчин, их в деревне 59."Проведена проверка данной информации, это фейк, который создали и распространяют намеренно. В деревне Тюменево уведомление о прибытии в военный комиссариат получили почти в шесть раз меньше человек, но это не значит, что все они будут призваны. Будут смотреть семейное положение, состояние здоровья и другие факторы. Подчеркиваю, что в соответствии с ситуацией мы призываем 0,14% от общей численности подлежащих призыву", - приводятся в сообщении слова Арутюняна.Уточняется, что деятельность военных комиссаров территориальных органов находится на постоянном контроле. Разбираются единичные случаи, когда призыв осуществили по отношению к гражданам, не полностью соответствующим требованиям Минобороны РФ. Каждую ситуацию специалисты рассматривают индивидуально.В регионе работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Всю информацию можно уточнить в официальных источниках - по единому телефону 122 или на сайте Объясняем.РФ.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

кемеровская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Если не он, то кто?": в России проходит частичная мобилизация Частичная мобилизация в зону специальной военной операции проходит в Каспийске, Махачкале, Краснодаре, Волгограде и других городах РФ. В пункты сбора приходят как военнообязанные, так и добровольцы. Их провожают родственники и друзья. Сборы в России были объявлены указом президента страны с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. 2022-09-25T13:21 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, кемеровская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)