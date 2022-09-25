https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819313869.html
Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно
Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно - РИА Новости, 25.09.2022
Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно
Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно, говорится на портале Объясняем.рф. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:12
2022-09-25T13:12
2022-09-25T14:43
специальная военная операция на украине
общество
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно, говорится на портале Объясняем.рф."Могут ли призвать обоих родителей ребенка? Нет, не могут", - говорится в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Частичная мобилизация в России, Россия
13:12 25.09.2022 (обновлено: 14:43 25.09.2022)
Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно
Объясняем.рф: обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно