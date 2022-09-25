https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819313869.html

Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно

Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно - РИА Новости, 25.09.2022

Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно

Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно, говорится на портале Объясняем.рф. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:12

2022-09-25T13:12

2022-09-25T14:43

специальная военная операция на украине

общество

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Обоих родителей ребенка не могут мобилизовать одновременно, говорится на портале Объясняем.рф."Могут ли призвать обоих родителей ребенка? Нет, не могут", - говорится в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, частичная мобилизация в россии, россия