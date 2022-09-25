https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819310932.html

Ошибочно мобилизованные жители Тюменской области вернутся домой

Ошибочно мобилизованные жители Тюменской области вернутся домой - РИА Новости, 25.09.2022

Ошибочно мобилизованные жители Тюменской области вернутся домой

Жители Тюменской области, ошибочно мобилизованные и отправленные в часть-формирователь, вернутся домой, заявил в срочном обращении к жителям региона губернатор... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:52

2022-09-25T12:52

2022-09-25T12:52

общество

здоровье - общество

александр моор

тюменская область

россия

частичная мобилизация в россии

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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Жители Тюменской области, ошибочно мобилизованные и отправленные в часть-формирователь, вернутся домой, заявил в срочном обращении к жителям региона губернатор Александр Моор.Чтобы исключить ошибки, в регионе изменили алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилили сотрудниками администраций, тщательно проверяются все документы, заверил губернатор."Есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством совместно с сотрудниками военкоматов, сотрудниками муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуации... Мы сегодня завершили работу по проверке документов тех людей, которые уже поступили в часть-формирователь. Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой", – подчеркнул Моор.Губернатор сообщил, что не может назвать точное количество людей, которые должны быть призваны в рамках объявленной президентом частичной мобилизации, но отметил, "что это маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе".Жителям региона, которым только еще предстоит явиться по повесткам на призывные пункты, при наличии прав на отсрочку от призыва губернатор посоветовал не волноваться, а собрать необходимые документы, подтверждающие то право (справки о болезнях, о составе семьи и так далее). "Все эти документы будут внимательно изучены, и если вы не соответствуете критериям мобилизации, вы в армию не попадете, вернетесь домой", – сказал Моор.Губернатор отметил, что общался с земляками, которые добровольно пришли на призывные пункты, которые мобилизованы, у всех из них "боевой дух, они верят в себя и нашу победу".

https://ria.ru/20220925/svo-1819252812.html

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