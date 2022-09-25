https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819310932.html
Ошибочно мобилизованные жители Тюменской области вернутся домой
Ошибочно мобилизованные жители Тюменской области вернутся домой - РИА Новости, 25.09.2022
Ошибочно мобилизованные жители Тюменской области вернутся домой
Жители Тюменской области, ошибочно мобилизованные и отправленные в часть-формирователь, вернутся домой, заявил в срочном обращении к жителям региона губернатор... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T12:52
2022-09-25T12:52
2022-09-25T12:52
общество
здоровье - общество
александр моор
тюменская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости. Жители Тюменской области, ошибочно мобилизованные и отправленные в часть-формирователь, вернутся домой, заявил в срочном обращении к жителям региона губернатор Александр Моор.Чтобы исключить ошибки, в регионе изменили алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилили сотрудниками администраций, тщательно проверяются все документы, заверил губернатор."Есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством совместно с сотрудниками военкоматов, сотрудниками муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуации... Мы сегодня завершили работу по проверке документов тех людей, которые уже поступили в часть-формирователь. Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой", – подчеркнул Моор.Губернатор сообщил, что не может назвать точное количество людей, которые должны быть призваны в рамках объявленной президентом частичной мобилизации, но отметил, "что это маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе".Жителям региона, которым только еще предстоит явиться по повесткам на призывные пункты, при наличии прав на отсрочку от призыва губернатор посоветовал не волноваться, а собрать необходимые документы, подтверждающие то право (справки о болезнях, о составе семьи и так далее). "Все эти документы будут внимательно изучены, и если вы не соответствуете критериям мобилизации, вы в армию не попадете, вернетесь домой", – сказал Моор.Губернатор отметил, что общался с земляками, которые добровольно пришли на призывные пункты, которые мобилизованы, у всех из них "боевой дух, они верят в себя и нашу победу".
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общество, здоровье - общество, александр моор, тюменская область, россия, частичная мобилизация в россии
Общество, Здоровье - Общество, Александр Моор, Тюменская область, Россия, Частичная мобилизация в России
Ошибочно мобилизованные жители Тюменской области вернутся домой
Губернатор Тюменской области Моор: ошибочно мобилизованные жители региона вернутся домой
ТЮМЕНЬ, 25 сен – РИА Новости.
Жители Тюменской области, ошибочно мобилизованные и отправленные в часть-формирователь, вернутся домой, заявил
в срочном обращении к жителям региона губернатор Александр Моор.
Чтобы исключить ошибки, в регионе изменили алгоритм взаимодействия с военкоматами, призывные комиссии усилили сотрудниками администраций, тщательно проверяются все документы, заверил губернатор.
"Есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России
, и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством совместно с сотрудниками военкоматов, сотрудниками муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуации... Мы сегодня завершили работу по проверке документов тех людей, которые уже поступили в часть-формирователь. Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой", – подчеркнул Моор.
Губернатор сообщил, что не может назвать точное количество людей, которые должны быть призваны в рамках объявленной президентом частичной мобилизации, но отметил, "что это маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе".
Жителям региона, которым только еще предстоит явиться по повесткам на призывные пункты, при наличии прав на отсрочку от призыва губернатор посоветовал не волноваться, а собрать необходимые документы, подтверждающие то право (справки о болезнях, о составе семьи и так далее). "Все эти документы будут внимательно изучены, и если вы не соответствуете критериям мобилизации, вы в армию не попадете, вернетесь домой", – сказал Моор.
Губернатор отметил, что общался с земляками, которые добровольно пришли на призывные пункты, которые мобилизованы, у всех из них "боевой дух, они верят в себя и нашу победу".