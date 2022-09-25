https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819257129.html

В Хорватии рассказали, как Путин застал Байдена врасплох

В Хорватии рассказали, как Путин застал Байдена врасплох - РИА Новости, 25.09.2022

В Хорватии рассказали, как Путин застал Байдена врасплох

Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T02:45

2022-09-25T02:45

2022-09-25T06:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

владимир путин

джо байден

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало врасплох его американского коллегу Джо Байдена, заявил в колонке для Geopolitika.news хорватский журналист Зоран Метер.Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.Президент Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, она нужна для поддержки контроля линии соприкосновения в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине.В Генштабе уточнили, что по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане из рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет.В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч резервистов — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. При этом Шойгу заверил, что ни о какой мобилизации нынешних призывников речи не идет.С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220925/ukraina-1819254031.html

https://ria.ru/20220923/ssha-1818993476.html

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