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ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков

ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков - РИА Новости, 25.09.2022

ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков

Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:15

2022-09-25T14:15

2022-09-25T16:09

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

войска воздушно-космической обороны

безопасность

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Анновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.

россия

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, безопасность