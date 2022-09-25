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ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков
ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков - РИА Новости, 25.09.2022
ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков
Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:15
2022-09-25T14:15
2022-09-25T16:09
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
безопасность
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Ударом высокоточного оружия ВКС России по пункту ремонта и восстановления техники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Анновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 50 боевиков и 28 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны, Безопасность
14:15 25.09.2022 (обновлено: 16:09 25.09.2022)
ВС России уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков
Минобороны: ВС России огневыми ударами уничтожили в ДНР около 100 украинских боевиков