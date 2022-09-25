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Минобрнауки ведет консультации по вопросу частичной мобилизации студентов - РИА Новости, 25.09.2022
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Минобрнауки ведет консультации по вопросу частичной мобилизации студентов
Минобрнауки ведет консультации по вопросу частичной мобилизации студентов - РИА Новости, 25.09.2022
Минобрнауки ведет консультации по вопросу частичной мобилизации студентов
Министерство науки и высшего образования России ведет консультации по вопросу мобилизации студентов частных высших учебных заведений, сообщили РИА Новости на... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:39
2022-09-25T15:39
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России ведет консультации по вопросу мобилизации студентов частных высших учебных заведений, сообщили РИА Новости на горячей линии министерства."По этому вопросу Минобрнауки ведет консультации, поэтому что-то сейчас утверждать не могу", - сказал сотрудник горячей линии, отвечая на вопрос, насколько объявленная в России частичная мобилизация затронет студентов частных вузов.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам. Речь в указе идет о тех, кто впервые обучается по имеющим госаккредитацию программам высшего и среднего профессионального образования в государственных образовательных и научных организациях.
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россия, частичная мобилизация в россии
Россия, Частичная мобилизация в России
15:39 25.09.2022
 
Минобрнауки ведет консультации по вопросу частичной мобилизации студентов

Минобрнауки ведет консультации по вопросу частичной мобилизации студентов частных вузов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России ведет консультации по вопросу мобилизации студентов частных высших учебных заведений, сообщили РИА Новости на горячей линии министерства.
"По этому вопросу Минобрнауки ведет консультации, поэтому что-то сейчас утверждать не могу", - сказал сотрудник горячей линии, отвечая на вопрос, насколько объявленная в России частичная мобилизация затронет студентов частных вузов.
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В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам. Речь в указе идет о тех, кто впервые обучается по имеющим госаккредитацию программам высшего и среднего профессионального образования в государственных образовательных и научных организациях.
 
РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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