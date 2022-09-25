https://ria.ru/20220925/minobornauki-1819337125.html

Минобрнауки ведет консультации по вопросу частичной мобилизации студентов

Минобрнауки ведет консультации по вопросу частичной мобилизации студентов - РИА Новости, 25.09.2022

Минобрнауки ведет консультации по вопросу частичной мобилизации студентов

Министерство науки и высшего образования России ведет консультации по вопросу мобилизации студентов частных высших учебных заведений, сообщили РИА Новости на... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:39

2022-09-25T15:39

2022-09-25T15:39

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования России ведет консультации по вопросу мобилизации студентов частных высших учебных заведений, сообщили РИА Новости на горячей линии министерства."По этому вопросу Минобрнауки ведет консультации, поэтому что-то сейчас утверждать не могу", - сказал сотрудник горячей линии, отвечая на вопрос, насколько объявленная в России частичная мобилизация затронет студентов частных вузов.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам. Речь в указе идет о тех, кто впервые обучается по имеющим госаккредитацию программам высшего и среднего профессионального образования в государственных образовательных и научных организациях.

https://ria.ru/20220925/mintsifry-1819324683.html

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россия, частичная мобилизация в россии