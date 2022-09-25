https://ria.ru/20220925/krizis-1819358006.html

ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине

ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине - РИА Новости, 25.09.2022

ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине

По мере затягивания Вашингтоном конфликта на Украине Европа переживает деиндустриализацию из-за роста цен на энергоносители и высоких темпов инфляции, пишет... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:50

2022-09-25T17:50

2022-09-25T20:06

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. По мере затягивания Вашингтоном конфликта на Украине Европа переживает деиндустриализацию из-за роста цен на энергоносители и высоких темпов инфляции, пишет китайское издание Global Times."Рост тарифов приведет к нехватке промышленного сырья в Европе, в том числе металлов. Вслед за резким скачком цен на энергоносители и удорожанием импорта из-за девальвации евро последует снижение прибыли, что приведет к неприятностям на предприятиях и затронет всю обрабатывающую промышленность", — говорится в статье.По мнению автора, перенос производств в страны третьего мира в рамках глобализации и курс на зеленую энергетику уже запустили проблемы в европейской экономике. Однако нынешний энергетический кризис представляет настоящую "экзистенциальную угрозу" для промышленности. В результате последствия эскалации на Украине будут наслаиваться на уже существующие трудности.Global Times отметил, что помочь себе Евросоюз не в состоянии, так как у него отсутствуют рычаги влияния в украинском вопросе. При этом Соединенные Штаты не спешат вмешиваться и помогать союзникам.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Несмотря на это, Белый дом и члены НАТО продолжают накачивать Киев вооружением, разжигая конфликт.

https://ria.ru/20220925/pomosch-1819332084.html

https://ria.ru/20220925/italiya-1819350748.html

украина

европа

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, европа, евросоюз, нато, в мире