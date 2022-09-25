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ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине - РИА Новости, 25.09.2022
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ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине
ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине - РИА Новости, 25.09.2022
ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине
По мере затягивания Вашингтоном конфликта на Украине Европа переживает деиндустриализацию из-за роста цен на энергоносители и высоких темпов инфляции, пишет... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:50
2022-09-25T20:06
украина
европа
евросоюз
нато
в мире
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. По мере затягивания Вашингтоном конфликта на Украине Европа переживает деиндустриализацию из-за роста цен на энергоносители и высоких темпов инфляции, пишет китайское издание Global Times."Рост тарифов приведет к нехватке промышленного сырья в Европе, в том числе металлов. Вслед за резким скачком цен на энергоносители и удорожанием импорта из-за девальвации евро последует снижение прибыли, что приведет к неприятностям на предприятиях и затронет всю обрабатывающую промышленность", — говорится в статье.По мнению автора, перенос производств в страны третьего мира в рамках глобализации и курс на зеленую энергетику уже запустили проблемы в европейской экономике. Однако нынешний энергетический кризис представляет настоящую "экзистенциальную угрозу" для промышленности. В результате последствия эскалации на Украине будут наслаиваться на уже существующие трудности.Global Times отметил, что помочь себе Евросоюз не в состоянии, так как у него отсутствуют рычаги влияния в украинском вопросе. При этом Соединенные Штаты не спешат вмешиваться и помогать союзникам.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Несмотря на это, Белый дом и члены НАТО продолжают накачивать Киев вооружением, разжигая конфликт.
https://ria.ru/20220925/pomosch-1819332084.html
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Кирилл Иванников
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украина, европа, евросоюз, нато, в мире
Украина, Европа, Евросоюз, НАТО, В мире
17:50 25.09.2022 (обновлено: 20:06 25.09.2022)
 
ЕС предупредили об экзистенциальной угрозе из-за действий США на Украине

GT: ЕС грозит деиндустриализация в результате спровоцированного США кризиса на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. По мере затягивания Вашингтоном конфликта на Украине Европа переживает деиндустриализацию из-за роста цен на энергоносители и высоких темпов инфляции, пишет китайское издание Global Times.
"Рост тарифов приведет к нехватке промышленного сырья в Европе, в том числе металлов. Вслед за резким скачком цен на энергоносители и удорожанием импорта из-за девальвации евро последует снижение прибыли, что приведет к неприятностям на предприятиях и затронет всю обрабатывающую промышленность", — говорится в статье.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
15:12
На Западе заговорили о новых препятствиях для помощи Украине
По мнению автора, перенос производств в страны третьего мира в рамках глобализации и курс на зеленую энергетику уже запустили проблемы в европейской экономике. Однако нынешний энергетический кризис представляет настоящую "экзистенциальную угрозу" для промышленности. В результате последствия эскалации на Украине будут наслаиваться на уже существующие трудности.
Global Times отметил, что помочь себе Евросоюз не в состоянии, так как у него отсутствуют рычаги влияния в украинском вопросе. При этом Соединенные Штаты не спешат вмешиваться и помогать союзникам.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией. Несмотря на это, Белый дом и члены НАТО продолжают накачивать Киев вооружением, разжигая конфликт.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
17:02
В Италии главу ЕК обвинили в "политическом землетрясении"
 
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