https://ria.ru/20220925/konkursy-1819301626.html

Заявки на конкурсы "Лидеры возрождения" подали более 2,5 тыс. человек

Заявки на конкурсы "Лидеры возрождения" подали более 2,5 тыс. человек - РИА Новости, 25.09.2022

Заявки на конкурсы "Лидеры возрождения" подали более 2,5 тыс. человек

За первые дни регистрации на кадровые конкурсы "Лидеры возрождения", которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:00

2022-09-25T12:00

2022-09-25T12:00

общество

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. За первые дни регистрации на кадровые конкурсы "Лидеры возрождения", которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, было получено более 2,5 тыс. заявок на участие, сообщили организаторы отбора."То, что конкурсы стартовали практически одновременно с референдумами, воодушевило жителей и Донецкой, и Луганской народных республик, которые восемь лет сражались за свою независимость, и жителей освобожденных Херсонской и Запорожской областей. На конкурс также зарегистрировалось немало участников из разных российских регионов. Это люди, которые имеют отношение к освобожденным территориям: родились здесь, жили, учились и работали, у кого здесь живут родственники", – сообщил исполнительный директор конкурсов Антон Сериков.Конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения" проводятся впервые. 21 сентября они были запущены в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Целью конкурсов является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.Принять участие в отборе могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Финалисты и победители будут включены в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти, местного самоуправления и на предприятия. Кроме того, победители получат по 1 млн рублей на персонально выбранную программу обучения на территории РФ.

https://ria.ru/20220921/konkursy-1818523582.html

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

общество, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, донецкая народная республика