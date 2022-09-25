https://ria.ru/20220925/kishinev-1819366154.html
Митинг в Кишиневе завершился запуском шаров с картонным изображением Санду
Митинг в Кишиневе завершился запуском шаров с картонным изображением Санду - РИА Новости, 25.09.2022
Митинг в Кишиневе завершился запуском шаров с картонным изображением Санду
Массовый митинг оппозиционной в Молдавии партии "Шор" завершился запуском гелиевых желтых шаров с прикрепленным к ним картонным изображением президента... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:40
2022-09-25T18:40
2022-09-25T18:40
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
илан шор
марина таубер
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КИШИНЕВ, 25 сен – РИА Новости. Массовый митинг оппозиционной в Молдавии партии "Шор" завершился запуском гелиевых желтых шаров с прикрепленным к ним картонным изображением президента республики Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.В столице Молдавии в воскресенье прошел очередной массовый митинг протеста сторонников и представителей оппозиции. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции."Мы отправляем Майю Санду в свободный полёт. Она не оправдала надежды людей, которые ее избрали. Ни одна власть еще никогда не приводила к таким катастрофическим результатам за один год пребывания у власти", - сказал один из организаторов протеста, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану, запуская в небо желтые шары с прикрепленным к ним картонным изображением президента республики.В это время манифестанты начали устанавливать во дворе администрации президента палатки, однако в процесс вмешались полицейские, которые оттеснили протестующих за ограду территории. В какой-то момент между протестующими и правоохранительными органами возникла потасовка. Некоторые участники протеста перекидывали через забор палатки.Организаторы акции призвали людей к спокойствию. После небольшой паузы, протестующие и полицейские пришли к компромиссу – палатки установили за оградой "президентского дворца".По данным организаторов протестов, в воскресенье в Кишинев приехало 45 тысяч человек со всех районов Молдавии, однако манифестантов должно было быть больше."Порядка 20 тысяч человек не смогли добраться. Полиция и другие структуры не пустили на акцию, нарушив тем самым их конституционное право на протест", - заявил почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко.Ранее лидер политсилы Илан Шор заявил в ходе видеотрансляции, что протесты продолжатся, пока оппозиция не добьется проведения досрочных выборов. Следующий массовый митинг политик анонсировал на 2 октября.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.В конце июля Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток, меру пресечения продлевали несколько раз. Четырнадцатого сентября политика перевели под домашний арест.
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Не уничтожайте страну" – митинг против правительства в Кишиневе
"Не уничтожайте страну" – митинг против правительства в Кишиневе
2022-09-25T18:40
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, кишинев, илан шор, марина таубер
В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Марина Таубер
Митинг в Кишиневе завершился запуском шаров с картонным изображением Санду
Митинг оппозиции в Кишиневе завершился запуском шаров с картонным изображением Санду
КИШИНЕВ, 25 сен – РИА Новости. Массовый митинг оппозиционной в Молдавии партии "Шор" завершился запуском гелиевых желтых шаров с прикрепленным к ним картонным изображением президента республики Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.
В столице Молдавии
в воскресенье прошел очередной массовый митинг протеста сторонников и представителей оппозиции. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
"Мы отправляем Майю Санду в свободный полёт. Она не оправдала надежды людей, которые ее избрали. Ни одна власть еще никогда не приводила к таким катастрофическим результатам за один год пребывания у власти", - сказал один из организаторов протеста, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану, запуская в небо желтые шары с прикрепленным к ним картонным изображением президента республики.
В это время манифестанты начали устанавливать во дворе администрации президента палатки, однако в процесс вмешались полицейские, которые оттеснили протестующих за ограду территории. В какой-то момент между протестующими и правоохранительными органами возникла потасовка. Некоторые участники протеста перекидывали через забор палатки.
Организаторы акции призвали людей к спокойствию. После небольшой паузы, протестующие и полицейские пришли к компромиссу – палатки установили за оградой "президентского дворца".
По данным организаторов протестов, в воскресенье в Кишинев приехало 45 тысяч человек со всех районов Молдавии, однако манифестантов должно было быть больше.
"Порядка 20 тысяч человек не смогли добраться. Полиция и другие структуры не пустили на акцию, нарушив тем самым их конституционное право на протест", - заявил почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко.
Ранее лидер политсилы Илан Шор
заявил в ходе видеотрансляции, что протесты продолжатся, пока оппозиция не добьется проведения досрочных выборов. Следующий массовый митинг политик анонсировал на 2 октября.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до отставки руководства страны.
В конце июля Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования Марину Таубер
депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток, меру пресечения продлевали несколько раз. Четырнадцатого сентября политика перевели под домашний арест.