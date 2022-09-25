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СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне

СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне - РИА Новости, 25.09.2022

СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне

Следственный комитет России зафиксирует и расследует последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Бердянска и Херсона, где... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:28

2022-09-25T17:28

2022-09-25T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

херсон

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует и расследует последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Бердянска и Херсона, где погибли два человека, среди которых был бывший депутат Верховной Рады, выступавший против националистической политики Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксируют повреждения здания администрации в центре Бердянска, возле которого военные СБУ устроили взрыв, а также гостиницы в центре Херсона, по которой украинскими войсками был нанесен артиллерийский удар, в результате которого погибли два человека, среди них бывший депутат Верховной Рады, выступавший против националистической политики Украины. В момент обстрела со стороны ВСУ в гостинице находились российские журналисты, по предварительным данным пострадавших среди них нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что в Запорожской области после ночного обстрела украинскими военными из американских гаубиц населенного пункта Ивановка серьезные повреждения получили два моста. Также на объекте энергетической инфраструктуры в Мелитополе была совершена попытка диверсии. На электроподстанции сработало самодельное взрывное устройство, в результате произошло возгорание, которое сотрудники оперативно потушили.Отмечается, что следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, а также всех причастных к совершению указанных преступлений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гостиница в центре Херсона после удара со стороны ВСУ Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах. По его информации, ВСУ нанесли удар в 5:30. Ракеты попали в гостиницу. 2022-09-25T17:28 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бердянск, херсон, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины