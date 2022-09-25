Рейтинг@Mail.ru
СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/kherson-1819354458.html
СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне
СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне - РИА Новости, 25.09.2022
СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне
Следственный комитет России зафиксирует и расследует последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Бердянска и Херсона, где... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:28
2022-09-25T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
херсон
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819339545_0:98:1201:774_1920x0_80_0_0_9f4c4785d7b787cdffed61f6563063db.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует и расследует последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Бердянска и Херсона, где погибли два человека, среди которых был бывший депутат Верховной Рады, выступавший против националистической политики Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксируют повреждения здания администрации в центре Бердянска, возле которого военные СБУ устроили взрыв, а также гостиницы в центре Херсона, по которой украинскими войсками был нанесен артиллерийский удар, в результате которого погибли два человека, среди них бывший депутат Верховной Рады, выступавший против националистической политики Украины. В момент обстрела со стороны ВСУ в гостинице находились российские журналисты, по предварительным данным пострадавших среди них нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что в Запорожской области после ночного обстрела украинскими военными из американских гаубиц населенного пункта Ивановка серьезные повреждения получили два моста. Также на объекте энергетической инфраструктуры в Мелитополе была совершена попытка диверсии. На электроподстанции сработало самодельное взрывное устройство, в результате произошло возгорание, которое сотрудники оперативно потушили.Отмечается, что следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, а также всех причастных к совершению указанных преступлений.
бердянск
херсон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Гостиница в центре Херсона после удара со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах. По его информации, ВСУ нанесли удар в 5:30. Ракеты попали в гостиницу.
2022-09-25T17:28
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819339545_50:0:1201:863_1920x0_80_0_0_1b41f04e4a687cd59ccbd26ff09dadbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бердянск, херсон, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Херсон, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
17:28 25.09.2022
 
СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне

СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне, где погибли два человека

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкРазрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
Перейти в медиабанк
Разрушенное в результате обстрела ВСУ здание гостиницы Play в Херсоне, где проживали российские журналисты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует и расследует последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Бердянска и Херсона, где погибли два человека, среди которых был бывший депутат Верховной Рады, выступавший против националистической политики Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксируют повреждения здания администрации в центре Бердянска, возле которого военные СБУ устроили взрыв, а также гостиницы в центре Херсона, по которой украинскими войсками был нанесен артиллерийский удар, в результате которого погибли два человека, среди них бывший депутат Верховной Рады, выступавший против националистической политики Украины. В момент обстрела со стороны ВСУ в гостинице находились российские журналисты, по предварительным данным пострадавших среди них нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Запорожской области после ночного обстрела украинскими военными из американских гаубиц населенного пункта Ивановка серьезные повреждения получили два моста. Также на объекте энергетической инфраструктуры в Мелитополе была совершена попытка диверсии. На электроподстанции сработало самодельное взрывное устройство, в результате произошло возгорание, которое сотрудники оперативно потушили.
Отмечается, что следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, а также всех причастных к совершению указанных преступлений.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянскХерсонСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала