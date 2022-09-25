https://ria.ru/20220925/kherson-1819354458.html
СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне
СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне - РИА Новости, 25.09.2022
СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне
Следственный комитет России зафиксирует и расследует последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Бердянска и Херсона, где... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:28
2022-09-25T17:28
2022-09-25T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
херсон
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует и расследует последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Бердянска и Херсона, где погибли два человека, среди которых был бывший депутат Верховной Рады, выступавший против националистической политики Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксируют повреждения здания администрации в центре Бердянска, возле которого военные СБУ устроили взрыв, а также гостиницы в центре Херсона, по которой украинскими войсками был нанесен артиллерийский удар, в результате которого погибли два человека, среди них бывший депутат Верховной Рады, выступавший против националистической политики Украины. В момент обстрела со стороны ВСУ в гостинице находились российские журналисты, по предварительным данным пострадавших среди них нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что в Запорожской области после ночного обстрела украинскими военными из американских гаубиц населенного пункта Ивановка серьезные повреждения получили два моста. Также на объекте энергетической инфраструктуры в Мелитополе была совершена попытка диверсии. На электроподстанции сработало самодельное взрывное устройство, в результате произошло возгорание, которое сотрудники оперативно потушили.Отмечается, что следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, а также всех причастных к совершению указанных преступлений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819339545_50:0:1201:863_1920x0_80_0_0_1b41f04e4a687cd59ccbd26ff09dadbf.jpg
Гостиница в центре Херсона после удара со стороны ВСУ
Украинские войска обстреляли центр Херсона из РСЗО HIMARS, есть погибшие, сообщил журналистам источник в экстренных службах. По его информации, ВСУ нанесли удар в 5:30. Ракеты попали в гостиницу.
2022-09-25T17:28
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, херсон, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Херсон, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне
СК зафиксирует последствия обстрелов в Бердянске и Херсоне, где погибли два человека
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Следственный комитет России зафиксирует и расследует последствия обстрелов и взрыва со стороны украинских боевиков в центре городов Бердянска и Херсона, где погибли два человека, среди которых был бывший депутат Верховной Рады, выступавший против националистической политики Украины, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
"Следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксируют повреждения здания администрации в центре Бердянска, возле которого военные СБУ устроили взрыв, а также гостиницы в центре Херсона, по которой украинскими войсками был нанесен артиллерийский удар, в результате которого погибли два человека, среди них бывший депутат Верховной Рады, выступавший против националистической политики Украины. В момент обстрела со стороны ВСУ в гостинице находились российские журналисты, по предварительным данным пострадавших среди них нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в Запорожской области после ночного обстрела украинскими военными из американских гаубиц населенного пункта Ивановка серьезные повреждения получили два моста. Также на объекте энергетической инфраструктуры в Мелитополе была совершена попытка диверсии. На электроподстанции сработало самодельное взрывное устройство, в результате произошло возгорание, которое сотрудники оперативно потушили.
Отмечается, что следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, а также всех причастных к совершению указанных преступлений.