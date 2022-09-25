https://ria.ru/20220925/kakhovka-1819397254.html

В Новой Каховке сработала ПВО, в городе пропал свет

В Новой Каховке сработала ПВО, в городе пропал свет - РИА Новости, 25.09.2022

В Новой Каховке сработала ПВО, в городе пропал свет

Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО, в воздухе прогремели четыре взрыва, в городе прекращена подача электроэнергии, сообщает... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T23:15

2022-09-25T23:15

2022-09-25T23:25

специальная военная операция на украине

новая каховка

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ХЕРСОН, 25 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО, в воздухе прогремели четыре взрыва, в городе прекращена подача электроэнергии, сообщает администрация Новой Каховки."Работает ПВО: 4 воздушных взрыва. В городе отключён свет", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.

новая каховка

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новая каховка