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В Новой Каховке сработала ПВО, в городе пропал свет
В Новой Каховке сработала ПВО, в городе пропал свет - РИА Новости, 25.09.2022
В Новой Каховке сработала ПВО, в городе пропал свет
Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО, в воздухе прогремели четыре взрыва, в городе прекращена подача электроэнергии, сообщает... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T23:15
2022-09-25T23:15
2022-09-25T23:25
специальная военная операция на украине
новая каховка
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ХЕРСОН, 25 сен – РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по Новой Каховке, работает ПВО, в воздухе прогремели четыре взрыва, в городе прекращена подача электроэнергии, сообщает администрация Новой Каховки."Работает ПВО: 4 воздушных взрыва. В городе отключён свет", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале администрации района.
новая каховка
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новая каховка
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка
23:15 25.09.2022 (обновлено: 23:25 25.09.2022)
В Новой Каховке сработала ПВО, в городе пропал свет
В Новой Каховке сработала ПВО, в городе пропал свет