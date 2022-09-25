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В Италии главу ЕК обвинили в "политическом землетрясении" - РИА Новости, 25.09.2022
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В Италии главу ЕК обвинили в "политическом землетрясении"
В Италии главу ЕК обвинили в "политическом землетрясении" - РИА Новости, 25.09.2022
В Италии главу ЕК обвинили в "политическом землетрясении"
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике со стороны итальянских СМИ и политиков после заявления о готовности ЕК повлиять на... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:02
2022-09-25T17:28
в мире
италия
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике со стороны итальянских СМИ и политиков после заявления о готовности ЕК повлиять на правительство Италии в случае прихода к власти правого альянса, пишет Frankfurter Allgemeine. "В Италии назвали такие действия "политическим землетрясением". В разговоре с ежедневной газетой Corriere della Sera бывший министр внутренних дел и лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини призвал председателя Еврокомиссии "извиниться или уйти в отставку", — говорится в публикации. В статье отмечается, что бывший еврокомиссар и заместитель лидера правоцентристской партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни также осудил фон дер Ляйен за вмешательство и заявил, что задача Еврокомиссии — следить за соблюдением договоров союза, а не за выборами в демократических странах. Как утверждают итальянские СМИ, фон дер Ляйен подтвердила версию правых партий Италии, согласно которой Еврокомиссия принимает меры против таких стран, как Венгрия и Польша, причем не из-за того, что они нарушают верховенство права, а скорее из-за их политической ориентации. Вскоре к этому списку может присоединиться и Рим, делает вывод Frankfurter Allgemeine.На этой неделе фон дер Ляйен приняла участие в дебатах Принстонском университете и, в частности, заявила, что если ситуация на парламентских выборах в Италии "пойдет в сложном направлении", то Евросоюз использует имеющиеся в его распоряжении инструменты — судя по ее намекам, урежет финансирование.Сегодня в Италии проходят досрочные выборы в парламент. Как свидетельствуют социологические опросы, фаворитом можно назвать правоцентристскую коалицию — партии "Братья Италии, "Лига" и "Вперед, Италия" могут получить 45-47 процентов голосов избирателей.
https://ria.ru/20220925/italiya-1819192755.html
https://ria.ru/20220923/evropa-1818805740.html
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в мире, италия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен
В мире, Италия, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен
17:02 25.09.2022 (обновлено: 17:28 25.09.2022)
 
В Италии главу ЕК обвинили в "политическом землетрясении"

FAZ: в Италии обвинили фон дер Ляйен в "политическом землетрясении" накануне выборов

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике со стороны итальянских СМИ и политиков после заявления о готовности ЕК повлиять на правительство Италии в случае прихода к власти правого альянса, пишет Frankfurter Allgemeine.

"В Италии назвали такие действия "политическим землетрясением". В разговоре с ежедневной газетой Corriere della Sera бывший министр внутренних дел и лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини призвал председателя Еврокомиссии "извиниться или уйти в отставку", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что бывший еврокомиссар и заместитель лидера правоцентристской партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни также осудил фон дер Ляйен за вмешательство и заявил, что задача Еврокомиссии — следить за соблюдением договоров союза, а не за выборами в демократических странах.
Как утверждают итальянские СМИ, фон дер Ляйен подтвердила версию правых партий Италии, согласно которой Еврокомиссия принимает меры против таких стран, как Венгрия и Польша, причем не из-за того, что они нарушают верховенство права, а скорее из-за их политической ориентации. Вскоре к этому списку может присоединиться и Рим, делает вывод Frankfurter Allgemeine.
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На этой неделе фон дер Ляйен приняла участие в дебатах Принстонском университете и, в частности, заявила, что если ситуация на парламентских выборах в Италии "пойдет в сложном направлении", то Евросоюз использует имеющиеся в его распоряжении инструменты — судя по ее намекам, урежет финансирование.
Сегодня в Италии проходят досрочные выборы в парламент. Как свидетельствуют социологические опросы, фаворитом можно назвать правоцентристскую коалицию — партии "Братья Италии, "Лига" и "Вперед, Италия" могут получить 45-47 процентов голосов избирателей.
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