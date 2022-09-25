https://ria.ru/20220925/italiya-1819298158.html

Президент Италии проголосовал на досрочных парламентских выборах

Президент Италии проголосовал на досрочных парламентских выборах - РИА Новости, 25.09.2022

Президент Италии проголосовал на досрочных парламентских выборах

Президент республики Серджо Маттарелла одним из первых политиков проголосовал на досрочных парламентских выборах, которые в воскресенье проходят в Италии. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:35

2022-09-25T11:35

2022-09-25T11:35

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РИМ, 25 сен – РИА Новости. Президент республики Серджо Маттарелла одним из первых политиков проголосовал на досрочных парламентских выборах, которые в воскресенье проходят в Италии.Около 9 часов утра (10.00 мск) глава государства прибыл на избирательный участок, организованный в одной из средних школ его родного города Палермо, под аплодисменты других избирателей получил бюллетени и отправился в кабину для голосования. На выходе из избирательного участка 81-летнего президента тепло приветствовали земляки. Эту сцену показали национальные новостные телеканалы.Избирательные участки открылись в Италии в 7 часов утра (8.00 мск). Проголосовать на выборах в обе палаты парламента имеют возможность более 46 миллионов граждан. Кроме того, в автономной области Сицилия, где голосовал Маттарелла, одновременно проходят выборы нового главы региона и членов Сицилийской региональной ассамблеи, которая единственная в Италии имеет официальный статус областного парламента.Избирательные участки в Италии будут открыты до 23.00.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, палермо, сицилия, серджо маттарелла