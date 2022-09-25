Президент Италии проголосовал на досрочных парламентских выборах
Президент Италии Маттарелла одним из первых проголосовал на парламентских выборах
© AP Photo / Alessandra TarantinoПодготовка к парламентским выборам на избирательном участке в Риме
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Подготовка к парламентским выборам на избирательном участке в Риме
РИМ, 25 сен – РИА Новости. Президент республики Серджо Маттарелла одним из первых политиков проголосовал на досрочных парламентских выборах, которые в воскресенье проходят в Италии.
Около 9 часов утра (10.00 мск) глава государства прибыл на избирательный участок, организованный в одной из средних школ его родного города Палермо, под аплодисменты других избирателей получил бюллетени и отправился в кабину для голосования. На выходе из избирательного участка 81-летнего президента тепло приветствовали земляки. Эту сцену показали национальные новостные телеканалы.
Избирательные участки открылись в Италии в 7 часов утра (8.00 мск). Проголосовать на выборах в обе палаты парламента имеют возможность более 46 миллионов граждан. Кроме того, в автономной области Сицилия, где голосовал Маттарелла, одновременно проходят выборы нового главы региона и членов Сицилийской региональной ассамблеи, которая единственная в Италии имеет официальный статус областного парламента.
Избирательные участки в Италии будут открыты до 23.00.