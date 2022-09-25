https://ria.ru/20220925/italiya-1819276405.html

В Италии начались всеобщие выборы в парламент

В Италии начались всеобщие выборы в парламент - РИА Новости, 25.09.2022

В Италии начались всеобщие выборы в парламент

В Италии начались внеочередные выборы в парламент. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:46

2022-09-25T09:46

2022-09-25T13:51

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РИМ, 25 сен — РИА Новости. В Италии начались внеочередные выборы в парламент.Избирательные участки открылись в семь утра по местному времени (8:00 мск), никакого ажиотажа на них не наблюдается. Как передает телеканал Rai News 24, немногие ранние избиратели хотели показать пример другим, а на участок пришли, уже зная, за кого отдадут голос. На большей части территории Апеннин день голосования будет отмечен по-настоящему осенней дождливой погодой: избирателям, помимо личных документов, лучше не забыть зонт.По информации итальянского МВД, выполняющего функции избиркома, в стране и за ее пределами открыты более 60 тысяч участков. Они будут работать до 23 часов, а сразу после их закрытия стартует подсчет голосов. Результаты первых экзит-поллов ожидаются ближе к этому времени, первые официальные итоги последуют к утру.Правом голоса обладают граждане старше 18 лет. Принять участие в выборах могут более 46 миллионов избирателей, проживающих на родине, и еще пять миллионов — за рубежом.

https://ria.ru/20220925/italiya-1818935095.html

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в мире, италия, мвд италии, выборы