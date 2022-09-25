https://ria.ru/20220925/italiya-1819261129.html

Итальянцы впервые за сто лет идут на всеобщие выборы осенью

Итальянцы впервые за сто лет идут на всеобщие выборы осенью - РИА Новости, 25.09.2022

Итальянцы впервые за сто лет идут на всеобщие выборы осенью

Сегодня более 46 миллионов граждан Италии получат возможность проголосовать на внеочередных всеобщих выборах в парламент, которые впервые более чем за сотню лет РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T06:09

2022-09-25T06:09

2022-09-25T10:37

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РИМ, 25 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Сегодня более 46 миллионов граждан Италии получат возможность проголосовать на внеочередных всеобщих выборах в парламент, которые впервые более чем за сотню лет состоятся осенью. И если в 1919 году время их проведения продиктовало окончание Первой мировой войны, то сейчас необычный график стал следствием летнего и тем более неожиданного правительственного кризиса, из-за которого нынешняя легислатура завершилась досрочно.После голосования парламент страны станет меньше на треть: в сентябре 2020 года итальянцы на референдуме выступили за сокращение численности парламентариев с почти тысячи до 600: палата депутатов будет насчитывать 400 народных избранников, а сенат — 200. По прогнозам, явка должна составить 65-70 процентов избирателей. Для того чтобы попасть в парламент, отдельной партии необходимо получить больше трех процентов голосов. Для коалиций этот минимальный порог достигает десяти процентов.Почему ушел ДрагиРоспуск парламента и назначение новых выборов запустил уход в отставку премьер-министра Марио Драги и его кабинета министров. К кризису, из-за которого легислатура завершилась на полгода раньше срока, привели трения в широкой коалиции политических сил, поддержавших его в феврале 2021 года.Отсчет последних дней правительства Драги можно начать с июня этого года, когда раскол пережило "Движение пяти звезд" — одна из основных сил в итальянском парламенте. Одной из его причин стала острая дискуссия по вопросу о поставках оружия на Украину, против продолжения которых выступил лидер "Движения" и предшественник Драги на премьерском посту Джузеппе Конте. В результате из рядов "пятизвездочных" вышел один из основателей организации, глава МИД Луиджи Ди Майо, который обвинил руководство Д5З в отступлении от принципов атлантической солидарности. Вместе с ним ушли несколько десятков парламентариев, которые создали собственную депутатскую группу.После раскола "Движение" перестало быть самой крупной политической силой в парламенте, а внутри него оформилось недовольство политическим курсом правительства Драги, которое вылилось в список требований по выполнению пунктов программы. Следствием этого стала постановка правительством вопроса о доверии в сенате, от голосования по которому отказалось не только "Движение", но и представители правого флага правительственной коалиции — партии "Лига" и "Вперед, Италия". Несмотря на то что Совмин получил доверие в парламенте, Драги констатировал прекращение существования "общенационального большинства" и подал президенту страны прошение об отставке. Серджо Маттарелла, в свою очередь, заявил об отсутствии перспектив для образования нового большинства и 21 июля подписал указ о роспуске парламента, назначив выборы на 25 сентября.Кампания в Тик ТокеОткрывшаяся избирательная кампания прошла в разгар летней жары и сезона отпусков. Местные аналитики полагают, что она, несомненно, войдет в историю Италии как одна из самых скучных и малосодержательных.Возможно, из-за 40-градусной жары, которая вряд ли работала на привлечение публики на улицах, итальянские партии обратились к новому инструменту повышения популярности. Один за другим лидеры политических сил "высадились" в TikTok в поисках, прежде всего, молодых избирателей. Интерес к ним стал особенно велик после того, как в конце прошлого года право голоса на выборах в сенат получили итальянцы от 18 до 25 лет.Самыми яркими выступлениями на сервисе для тинейджеров стали ролики 85-летнего лидера "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который, например, рассказал анекдот про перелет с Байденом и Путиным при нехватке парашютов, показывал свою собаку или призвал голосовать за себя итальянских женщин, потому что "всегда охотился за их любовью". Поиск партиями новой аудитории, однако, не выглядит перспективным хотя бы потому, что, согласно последним опросам, 84 процентов избирателей считают, что проблемами молодежи не занимается ни одна политическая сила. О желании пойти на выборы в возрастной категории до 35 лет в конце августа заявляли только 48 процентов молодых избирателей. Косвенным подтверждением этому стали прошедшие за два дня до выборов климатические шествия движения Fridays For Future, участники которых обвиняли правительство в отсутствии внимания к вопросам экологии. Достаточно сказать, что в Риме колонна прошла за огромным баннером "Вы просите наши голоса, но игнорируете наш голос".Фавориты и повесткаФаворитом предстоящего голосования опросы, последние из которых проводились 9 сентября, называли правоцентристскую коалицию. Альянс партий "Братья Италии, "Лига" и "Вперед, Италия" может рассчитывать на 45-47 процентов голосов избирателей, что должно дать ему возможность сформировать устойчивое большинство для образования правительства. При этом наилучший результат в начале сентября демонстрировали "Братья Италии" (более 24 процентов), а их лидер Джорджа Мелони, по мнению местных аналитиков, имеет высокие шансы вскоре занять должность премьер-министра страны, став первой женщиной на этом посту.Рост популярности "Братьев", которые на выборах в марте 2018 года набрали немногим более четырех процентов голосов, объясняется их неизменным пребыванием в оппозиции ко всем трем правительствам, сформированным за эти годы. Эксперты, опрошенные РИА Новости, сошлись во мнении, что правая партия привлекла электорат, разочарованный курсом не только своих ближайших союзников из "Лиги" и "Вперед, Италия", но представителей "Движения пяти звезд". Как объяснил профессор политологии миланского Католического университета Святого Сердца Дамиано Палано, "переливание" правых к более крайним позициям парадоксальным образом отразилось на сдержанном характере предвыборной кампании Джорджи Мелони. Лейтмотивом ее выступлений стало обращение к европейским и американским партнерам с призывом не испытывать сомнений относительно взглядов правых на геополитический выбор Италии и их приверженности евроатлантическим ценностям. Именно поэтому проведшие всю легислатуру в оппозиции "Братья Италии" полностью поддержали линию правительства Марио Драги на всестороннюю поддержку Украины и антироссийские санкции.Другими отличительными чертами этой предвыборной кампании стало отсутствие острой темы энергетического кризиса и почти полное единодушие по вопросу украинского кризиса.Тема конфликта постоянно проступала во время кампании, и все участники предвыборной гонки в различных формах в унисон подтверждали поддержку Киева и осуждение действий России. Единственным голосом, выбивающимся из этого хора, стала позиция "Движения пяти звезд" и ее лидера Джузеппе Конте, который неизменно выражает сомнения в необходимости отправки дальнейших партий итальянского вооружения на Украину.Что касается энергетики, предвыборные программы партий по этому вопросу строились вокруг поддержки ими дальнейшего отказа от атомных электростанций, а также строительства плавучих терминалов по переработке СПГ. И хотя все партии разделяют необходимость отказа от российского газа, кризис энерготарифов с их растущим бременем для населения, по мнению наблюдателей, слабо отразился на общей повестке. По мнению Палано, партии в предшествующие голосованию недели обсуждали, что "должно сделать правительство Драги для того, чтобы облегчить итальянцам оплату счетов"."Сейчас они столкнутся с вопросом, у которого нет большого поля для решения. Если цены на энергоресурсы возрастут, возможно, придется прибегнуть к нормированию, и это отразится на экономике и частной жизни семей. Следующее правительство, которое, скорее всего, образуют правые силы, будет иметь огромные проблемы, потому что будет должно нести бремя этой чрезвычайной ситуации. И я не знаю, удастся ли ему выстоять на ногах и выжить", — сказал профессор миланского вуза.Свинка Пеппа?!Предвыборная кампания, естественно, не обошлась без скандалов и склок. Если вынести за скобки постоянные упреки в адрес "Братьев Италии" за их "постфашистское" прошлое и "симпатию" к ультраправым идеям, то темой, которая сильно подняла градус предвыборной гонки, стала история, связанная с обнародованием Госдепартаментом США доклада о "тайном финансировании" Россией иностранных политиков.На Апеннинах эта информация вызвала настоящую бурю: ведущие политические партии немедленно выступили со взаимными обвинениями в получении денег от Москвы, пригрозили противникам исками за клевету и призвали обнародовать содержание доклада. При этом от внимания участников этой дискуссии как будто бы ускользнул факт, что американский документ датирован 2017 годом.Поводом устроить пикировку даже стала серия "Свинки Пеппы", где некий персонаж получил двух мам. Детский мультсериал запустил полемику на тему против однополых браков и усыновления ЛГБТ-парами, против которого, например, выступают Мелони и ее "Братья".Последний обмен критикой состоялся на сцене на римской площади Пьяцца-дель-Пополо, где с разницей в сутки прошли заключительные митинги правоцентристской коалиции и Демократической партии, ведущей силы левых. Примечательно, что если на манифестации правых тема России и украинского конфликта практически не звучала, разве что только в контексте требований создать фонд ЕС для компенсации последствий антироссийских санкций, то левые уделяли внимание критике российской политики почти в каждом выступлении.Как все пройдет и кудаВоскресные выборы состоятся по смешанной избирательной системе, при которой три восьмых (около 37,5 процента) парламентариев избираются по мажоритарной системе в одномандатных округах. Остальные избираются на основе пропорционального представительства в партийных списках. Подобный механизм подталкивает партии к объединению вокруг кандидата, который должен взять верх над остальными.Избиратель, оказавшись перед урной, получит по два разноцветных бюллетеня для обеих палат. В них представлены перечни кандидатов по конкретному одномандатному округу. Под фамилией каждого из них будут указаны символы партии или коалиции партий, от которых он выдвигается. В свою очередь, напротив каждой эмблемы написан список кандидатов, идущих на выборы по партийному списку. Правильная процедура голосования строится вокруг запрета на одновременную поддержку кандидата и коалиции, которая его не выдвигала. Словом, недействительным будет бюллетень, в котором избиратель выразил поддержку политику правого толка и, одновременно, левой партии.Избирательные участки будут работать с 7:00 до 23:00 воскресенья. Подсчет голосов стартует сразу после их закрытия. К этим голосам добавятся еще и бюллетени от пяти миллионов итальянцев, проживающих за границей. Результаты первых exit poll ожидаются после 11 вечера, но первые официальные итоги последуют ближе к утру понедельника. Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.Несмотря на рейтинги правых, местные политические аналитики осторожно высказываются на тему их прихода к власти. От подобных оценок их останавливает досадный прецедент 2018 года, когда лидировавшие правоцентристские партии в сумме набрали около 37 процентов голосов, но так и не смогли сформировать новое правительство Италии.

https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html

https://ria.ru/20220724/svoboda-1804541406.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/italiya-1816509647.html

https://ria.ru/20220919/khleb-1817916017.html

https://ria.ru/20220923/italiya-1819019609.html

https://ria.ru/20220925/italiya-1818935095.html

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в мире, марио драги, джузеппе конте, италия, сша, движение 5 звезд, евросоюз, нато