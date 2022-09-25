https://ria.ru/20220925/italiya-1818935095.html

Процедура выборов в парламент Италии

Процедура выборов в парламент Италии - РИА Новости, 25.09.2022

Процедура выборов в парламент Италии

Согласно Конституции Итальянской республики (1947), высшим законодательным органом страны является парламент, состоящий из двух палат: Палаты депутатов (нижняя... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T01:11

2022-09-25T01:11

2022-09-25T01:11

справки

италия

парламент италии

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Согласно Конституции Итальянской республики (1947), высшим законодательным органом страны является парламент, состоящий из двух палат: Палаты депутатов (нижняя палата) и Сената республики (верхняя палата). Численность Палаты депутатов – 400 депутатов, численность Сената – 200 сенаторов.Обе палаты итальянского парламента избираются одновременно сроком на пять лет всеобщим и прямым голосованием.Правом голоса на выборах в парламент Италии обладают дееспособные граждане, достигшие на день выборов 18 лет. Регистрация избирателей является пассивной, списки избирателей составляются на основе регистра населения.Членами Палаты депутатов могут стать лица от 25 лет. Право быть избранными в Сенат имеют лица, достигшие 40 лет. Индивидуальные кандидаты не допускаются к участию в выборах. Кандидаты могут баллотироваться только от политической партии или коалиции. Существует ряд правительственных и связанных с правительством должностей, несовместимых с участием в выборах.Выборы в парламент проводятся на основе смешанной избирательной системы.Из 400 мест в Палате депутатов 245 распределяются между закрытыми списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов, в многомандатных округах. Кроме того, 147 мест распределяются по мажоритарной системе в одномандатных округах. Избиратели за рубежом выбирают восемь депутатов в многомандатных округах по пропорциональной системе по открытым спискам.Из 200 мест в Сенате 122 распределяются между закрытыми списками кандидатов пропорционально голосам, поданным за списки кандидатов, в многомандатных округах. Кроме того, 74 места распределяются в одномандатных округах по принципу первого прошедшего. Избиратели за границей избирают четырех сенаторов.Кандидаты могут баллотироваться только в одну палату парламента: либо в палату депутатов, либо в сенат. Кроме того, они могут подать заявку в одном одномандатном округе и в нескольких многомандатных округах (до пяти). В случае "двойного" избрания кандидат будет считаться избранным по одномандатному округу. В том случае если кандидат будет избран в нескольких многомандатных округах, то считается, что он избран в округе, в котором список, к которому он принадлежит, получил наименьший процент голосов по отношению к общему количеству действительных голосов в данном избирательном округе.Для обеспечения гендерного равенства кандидаты в закрытых списках должны быть представлены в порядке чередования по признаку пола. Кроме того, как в одномандатных округах, так и в многомандатных округах каждый пол не может быть представлен более чем на 60%. Для проведения выборов в Палату депутатов вся территория страны делится на 28 избирательных округов, 14 из которых совпадают с регионами, а в более густонаселенных регионах они соответствуют одной или нескольким провинциям. В частности, Ломбардия делится на четыре избирательных округа, а Пьемонт, Сицилия, Кампания, Венето и Лацио – на два.Для проведения выборов в Сенат территория Италии делится на 20 избирательных округов по территориальному принципу – каждая область представляет собой один избирательный округ.Формируется также иностранный избирательный округ, который делится на четыре подразделения: Европа; Южная Америка; Северная и Центральная Америка; Африка, Азия, Океания и Антарктида.Затем каждый округ делится на одномандатные и многомандатные округа. Для Сената предусмотрено 74 одномандатных и 26 многомандатных округов (в зависимости от численности населения регионов). Для Палаты депутатов, исходя из численности населения округов, предусмотрено 147 одномандатных и 49 многомандатных округов.К установленному законом сроку все партии и коалиции, заинтересованные в участии в выборах, должны зарегистрировать свой логотип и название в МВД. Партии с парламентским представительством или вступающие силы в коалиции, в которой хотя бы одна партия представлена в парламенте, имеют право использовать существующий логотип.Партии, не представленные в парламенте, должны собрать в свою поддержку около 36 тысяч подписей.На следующем этапе партии с утвержденным логотипом должны представить список кандидатов в многомандатных округах и имена кандидатов в одномандатных округах в период с 35 по 34 день до дня выборов. В избирательном округе партия или коалиция должна выставить кандидатов во всех одномандатных и не менее чем в двух третях многомандатных округов.Выборы организуют государственные учреждения и офисы как на национальном, так и на местном уровне. Надзор за избирательным процессом осуществляет Министерство внутренних дел (МВД). Областные апелляционные суды назначают 28 окружных избирательных комиссий и 20 региональных избирательных комиссий для выборов в Палату депутатов и Сенат, соответственно. В день выборов открываются около 61,5 тысяч избирательных участков.В избирательных кампаниях разрешено только частное финансирование, закон устанавливает лимиты индивидуальных пожертвований и расходов.Пожертвования могут быть денежными или в натуральной форме в виде товаров или услуг. Физические лица могут пожертвовать до 100 тысяч евро в год на политическую партию, в то время как юридические лица могут ежегодно жертвовать до 100 тысяч евро в общей сложности любому количеству политических партий, которые юридическое лицо желает поддержать. Налогоплательщики могут жертвовать через свои налоговые декларации 0,2% (широко известная система "2 x 1000") своего подоходного налога одной стороне.Существует запрет на анонимные и денежные пожертвования, а также на пожертвования от компаний, которые являются публичными или имеют публичную долю, превышающую 20%.Партии могут расходовать до одного евро на каждого зарегистрированного избирателя в избирательном округе, где партия представила свой список кандидатов. Кандидат может потратить до 52 тысяч евро на каждый избирательный округ и 0,01 евро на каждого гражданина, проживающего в избирательном округе, в котором баллотируется кандидат. Для всех транзакций требуется специальный банковский счет.В одномандатных округах просто побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов.Чтобы претендовать на места с пропорциональным представительством в Палате депутатов или в Сенате, партии, баллотирующиеся индивидуально, должны получить не менее 3%, а коалиции – не менее 10% действительных голосов по всей стране. По крайней мере, один список в рамках коалиции должен получить 3% действительных голосов. Если коалиция получает менее 10%, а партия получает более 3%, только эта партия имеет право участвовать в распределении мест. Если партия в составе коалиции набирает от 1 до 2,99%, эти голоса распределяются между другими партиями в коалиции, набравшими более 3%. Если список внутри коалиции получает менее 1% действительных голосов по всей стране, его голоса не учитываются в общем количестве голосов коалиции.В Сенате список или коалиция имеют право на получение мест, если они получили не менее 20% действительных голосов хотя бы в одном региональном округе. Списки языковых меньшинств, действующие только в автономных регионах, должны получить не менее 20% действительных голосов в самом округе или должны иметь не менее двух кандидатов, избранных в одномандатных округах.В день выборов избиратель приходит на избирательный участок, где предъявляет избирательную карточку и документ, удостоверяющий личность.Получив бюллетень, проходит в кабину для голосования и ставит в соответствующей графе бюллетеня отметку за кандидата по одномандатному избирательному округу и за избирательный список.Законодательно предусмотрено, что нельзя проголосовать за определенный список на пропорциональной основе и в то же время отдать предпочтение одномандатному кандидату, входящему в другой партийный список. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, италия, парламент италии