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Почти 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России

Почти 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России - РИА Новости, 25.09.2022

Почти 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России

На участках на территории РФ на референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовали почти 270 тысяч жителей республики, заявила в воскресенье журналистам... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:13

2022-09-25T21:13

2022-09-25T21:13

в мире

луганская народная республика

цик лнр

референдум в донбассе

донбасс

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. На участках на территории РФ на референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовали почти 270 тысяч жителей республики, заявила в воскресенье журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

луганская народная республика

донбасс

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"Хочется покоя, мира" – жители ЛДНР и областей на голосовании по референдуму Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран. 2022-09-25T21:13 true PT3M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, цик лнр, референдум в донбассе, донбасс, видео