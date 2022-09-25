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Почти 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России - РИА Новости, 25.09.2022
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Почти 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России
Почти 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России - РИА Новости, 25.09.2022
Почти 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России
На участках на территории РФ на референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовали почти 270 тысяч жителей республики, заявила в воскресенье журналистам... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T21:13
2022-09-25T21:13
в мире
луганская народная республика
цик лнр
референдум в донбассе
донбасс
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. На участках на территории РФ на референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовали почти 270 тысяч жителей республики, заявила в воскресенье журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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"Хочется покоя, мира" – жители ЛДНР и областей на голосовании по референдуму
Жители освобожденных территорий принимают участие в голосовании на референдуме. Люди получили возможность сделать свой выбор на выездных участках, на территориях школ, также был организован выезд к избирателям на дом или в больницу. За референдумом наблюдают представители зарубежных стран.
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В мире, Луганская Народная Республика, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе, Донбасс
Почти 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. На участках на территории РФ на референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовали почти 270 тысяч жителей республики, заявила в воскресенье журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.
2022-09-25T21:13
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21:13 25.09.2022
 
Почти 270 тысяч жителей ЛНР проголосовали на референдуме в России

ЦИК ЛНР: почти 270 тысяч жителей республики проголосовали на референдуме в России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме ЛНР на избирательном участке в Екатеринбурге
Женщина голосует на референдуме ЛНР на избирательном участке в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Женщина голосует на референдуме ЛНР на избирательном участке в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. На участках на территории РФ на референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовали почти 270 тысяч жителей республики, заявила в воскресенье журналистам председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова.
"Я могу сказать (про - ред.) голосование по дням: первый день – 73174 проголосовавших, второй день проголосовало – 110754, и сегодня - третий день голосования – 85916 (проголосовавших в на территории Российской Федерации – ред.)", - сказала Кирсанова.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЦИК ЛНРРеферендум в ДонбассеДонбасс
 
 
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