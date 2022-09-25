20:19 25.09.2022 (обновлено: 21:26 25.09.2022)
Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55 процента
Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55 процента
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России
Мужчина голосует на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55%, - заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.
"Общая явка за три дня голосования составила 51,55% с учетом голосования за рубежом", - сообщила Катющенко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.