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Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55 процента - РИА Новости, 25.09.2022
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Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55 процента
Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55 процента - РИА Новости, 25.09.2022
Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55 процента
Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55%, - заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:19
2022-09-25T21:26
в мире
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55%, - заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко."Общая явка за три дня голосования составила 51,55% с учетом голосования за рубежом", - сообщила Катющенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях
20:19 25.09.2022 (обновлено: 21:26 25.09.2022)
 
Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55 процента

Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55 процента

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМужчина голосует на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России
Мужчина голосует на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина голосует на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55%, - заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко.
"Общая явка за три дня голосования составила 51,55% с учетом голосования за рубежом", - сообщила Катющенко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Кабина для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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В миреЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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