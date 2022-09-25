https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819380747.html

Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55 процента

Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55 процента - РИА Новости, 25.09.2022

Явка на референдуме в Запорожской области составила 51,55 процента

Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55%, - заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:19

2022-09-25T20:19

2022-09-25T21:26

в мире

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Общая явка на референдуме в Запорожской области составила за три дня 51,55%, - заявила журналистам председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко."Общая явка за три дня голосования составила 51,55% с учетом голосования за рубежом", - сообщила Катющенко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819296301.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях