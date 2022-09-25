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Наблюдатели не нашли нарушений при голосовании в Херсонской области

Наблюдатели не нашли нарушений при голосовании в Херсонской области - РИА Новости, 25.09.2022

Наблюдатели не нашли нарушений при голосовании в Херсонской области

Херсонскую область в третий день голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России посетили наблюдатели из Германии, Сербии и Того, никаких... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:11

2022-09-25T20:11

2022-09-25T20:11

в мире

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

германия

сербия

того

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ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Херсонскую область в третий день голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России посетили наблюдатели из Германии, Сербии и Того, никаких нарушений в работе комиссий и ходе голосования они не выявили, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

херсонская область

германия

сербия

того

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ 2022-09-25T20:11 true PT0M11S

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Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, германия, сербия, того, видео