https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819379488.html
Наблюдатели не нашли нарушений при голосовании в Херсонской области
Наблюдатели не нашли нарушений при голосовании в Херсонской области - РИА Новости, 25.09.2022
Наблюдатели не нашли нарушений при голосовании в Херсонской области
Херсонскую область в третий день голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России посетили наблюдатели из Германии, Сербии и Того, никаких... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T20:11
2022-09-25T20:11
2022-09-25T20:11
в мире
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
германия
сербия
того
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ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Херсонскую область в третий день голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России посетили наблюдатели из Германии, Сербии и Того, никаких нарушений в работе комиссий и ходе голосования они не выявили, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ
Очереди у посольства ДНР в Москве: третий день референдума о присоединении к РФ
2022-09-25T20:11
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, германия, сербия, того, видео
В мире, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Германия, Сербия, Того
Наблюдатели не нашли нарушений при голосовании в Херсонской области
ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Херсонскую область в третий день голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России посетили наблюдатели из Германии, Сербии и Того, никаких нарушений в работе комиссий и ходе голосования они не выявили, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
2022-09-25T20:11
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PT0M11S
Наблюдатели не нашли нарушений при голосовании в Херсонской области
Наблюдатели из ФРГ, Сербии и Того не нашли нарушений при голосовании в Херсонской области
ХЕРСОН, 25 сен - РИА Новости. Херсонскую область в третий день голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России посетили наблюдатели из Германии, Сербии и Того, никаких нарушений в работе комиссий и ходе голосования они не выявили, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Сегодня в Железном Порту и Голой Пристани у нас были иностранные наблюдатели, которые представляли Германию, Сербию и Того… В участковых избирательных комиссиях и в территориальных избирательных комиссиях, по их данным, никаких нарушений выявлено не было. Работой комиссий они остались довольны, и все прошло замечательно", - сообщила Захарова.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.