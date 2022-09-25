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Депутат Госдумы опроверг слухи о принудительном голосовании в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022
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Депутат Госдумы опроверг слухи о принудительном голосовании в ЛНР
Депутат Госдумы опроверг слухи о принудительном голосовании в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022
Депутат Госдумы опроверг слухи о принудительном голосовании в ЛНР
Выполняющий функции наблюдателя на референдуме в ЛНР по вопросу о вхождении республики в состав РФ депутат Госдумы Александр Якубовский опроверг слухи о том,... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T13:17
2022-09-25T13:17
в мире
луганская народная республика
кировск
александр якубовский
госдума рф
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Выполняющий функции наблюдателя на референдуме в ЛНР по вопросу о вхождении республики в состав РФ депутат Госдумы Александр Якубовский опроверг слухи о том, что граждан страны принуждают к голосованию.Ранее в ряд украинских пабликов опубликовали информацию о том, что в ряде городов ЛНР избирателей заставляют голосовать "под дулами автоматов"."Мы мониторим всю информацию, которая есть, в том числе в социальных сетях, и стараемся ее моментально отрабатывать. Что касается заявлений в некоторых Telegram-каналах, что на территории города Кировск людей насильно сгоняют на избирательные участки и идут угрозы, - мы проверили и эту информацию. Она не соответствует действительности", - сказал журналистам Якубовский.Он подчеркнул, что, наоборот, несмотря на плохую погоду в первый день референдума, были очереди из желающих проголосовать. "Для нас важна легитимность процесса, которая, на мой взгляд, на сегодняшний момент на 100 % соблюдается", - пояснил Якубовский.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/ugrozy-1819313270.html
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в мире, луганская народная республика, кировск, александр якубовский, госдума рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Луганская Народная Республика, Кировск, Александр Якубовский, Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
13:17 25.09.2022
 
Депутат Госдумы опроверг слухи о принудительном голосовании в ЛНР

Депутат Госдумы Якубовский опроверг слухи о принудительном голосовании в ЛНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР
Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бюллетень для голосования и паспорт гражданина ЛНР
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Выполняющий функции наблюдателя на референдуме в ЛНР по вопросу о вхождении республики в состав РФ депутат Госдумы Александр Якубовский опроверг слухи о том, что граждан страны принуждают к голосованию.
Ранее в ряд украинских пабликов опубликовали информацию о том, что в ряде городов ЛНР избирателей заставляют голосовать "под дулами автоматов".
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"Мы мониторим всю информацию, которая есть, в том числе в социальных сетях, и стараемся ее моментально отрабатывать. Что касается заявлений в некоторых Telegram-каналах, что на территории города Кировск людей насильно сгоняют на избирательные участки и идут угрозы, - мы проверили и эту информацию. Она не соответствует действительности", - сказал журналистам Якубовский.
Он подчеркнул, что, наоборот, несмотря на плохую погоду в первый день референдума, были очереди из желающих проголосовать. "Для нас важна легитимность процесса, которая, на мой взгляд, на сегодняшний момент на 100 % соблюдается", - пояснил Якубовский.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаКировскАлександр ЯкубовскийГосдума РФРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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