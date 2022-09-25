https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819314550.html

Депутат Госдумы опроверг слухи о принудительном голосовании в ЛНР

Депутат Госдумы опроверг слухи о принудительном голосовании в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022

Депутат Госдумы опроверг слухи о принудительном голосовании в ЛНР

Выполняющий функции наблюдателя на референдуме в ЛНР по вопросу о вхождении республики в состав РФ депутат Госдумы Александр Якубовский опроверг слухи о том,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T13:17

2022-09-25T13:17

2022-09-25T13:17

в мире

луганская народная республика

кировск

александр якубовский

госдума рф

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Выполняющий функции наблюдателя на референдуме в ЛНР по вопросу о вхождении республики в состав РФ депутат Госдумы Александр Якубовский опроверг слухи о том, что граждан страны принуждают к голосованию.Ранее в ряд украинских пабликов опубликовали информацию о том, что в ряде городов ЛНР избирателей заставляют голосовать "под дулами автоматов"."Мы мониторим всю информацию, которая есть, в том числе в социальных сетях, и стараемся ее моментально отрабатывать. Что касается заявлений в некоторых Telegram-каналах, что на территории города Кировск людей насильно сгоняют на избирательные участки и идут угрозы, - мы проверили и эту информацию. Она не соответствует действительности", - сказал журналистам Якубовский.Он подчеркнул, что, наоборот, несмотря на плохую погоду в первый день референдума, были очереди из желающих проголосовать. "Для нас важна легитимность процесса, которая, на мой взгляд, на сегодняшний момент на 100 % соблюдается", - пояснил Якубовский.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/ugrozy-1819313270.html

https://ria.ru/20220925/referendum-1819304833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, кировск, александр якубовский, госдума рф, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях