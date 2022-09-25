https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819288186.html

Голосующий впервые в жизни студент из Мелитополя рассказал о своем выборе

Голосующий впервые в жизни студент из Мелитополя рассказал о своем выборе - РИА Новости, 25.09.2022

Голосующий впервые в жизни студент из Мелитополя рассказал о своем выборе

Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:47

2022-09-25T10:47

2022-09-25T11:15

россия

мелитополь

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании."Я решил голосовать, потому что наш край, который, я надеюсь, будет присоединен к России - будет развиваться дальше", - сказал Максим, которому недавно исполнилось 18 лет.Говоря о своем выборе, он пояснил, что уверен в новых перспективах для молодого поколения после воссоединения с РФ."Мои сверстники положительно относятся к референдуму и тоже проголосовали... Были и такие, которые пытались отговорить, но они все уехали из города, и я с ними не общаюсь", - добавил он.

https://ria.ru/20220925/uchastok-1819271569.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Чтобы наш край развивался" – студент из Мелитополя о своем первом в жизни голосовании Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании. 2022-09-25T10:47 true PT0M30S

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Екатерина Зайцева

россия, мелитополь, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе