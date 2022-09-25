https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819288186.html
Голосующий впервые в жизни студент из Мелитополя рассказал о своем выборе
Голосующий впервые в жизни студент из Мелитополя рассказал о своем выборе - РИА Новости, 25.09.2022
Голосующий впервые в жизни студент из Мелитополя рассказал о своем выборе
Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:47
2022-09-25T10:47
2022-09-25T11:15
россия
мелитополь
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819293075_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_69dc1ff4da6842c260c013d60b6c80d1.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании."Я решил голосовать, потому что наш край, который, я надеюсь, будет присоединен к России - будет развиваться дальше", - сказал Максим, которому недавно исполнилось 18 лет.Говоря о своем выборе, он пояснил, что уверен в новых перспективах для молодого поколения после воссоединения с РФ."Мои сверстники положительно относятся к референдуму и тоже проголосовали... Были и такие, которые пытались отговорить, но они все уехали из города, и я с ними не общаюсь", - добавил он.
https://ria.ru/20220925/uchastok-1819271569.html
россия
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819293075_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_93253e9480bfd742b267159ad4a8b71d.jpg
"Чтобы наш край развивался" – студент из Мелитополя о своем первом в жизни голосовании
Студент третьего курса Мелитопольского государственного университета Максим рассказал РИА Новости о своем первом в жизни голосовании.
2022-09-25T10:47
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мелитополь, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Россия, Мелитополь, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
10:47 25.09.2022 (обновлено: 11:15 25.09.2022)
Голосующий впервые в жизни студент из Мелитополя рассказал о своем выборе
Студент из Мелитополя рассказал, почему проголосовал за воссоединение с Россией