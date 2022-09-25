Рейтинг@Mail.ru
На участках в России проголосовали более 16 тысяч херсонцев - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819281046.html
На участках в России проголосовали более 16 тысяч херсонцев
На участках в России проголосовали более 16 тысяч херсонцев - РИА Новости, 25.09.2022
На участках в России проголосовали более 16 тысяч херсонцев
За два дня на избирательных участках, расположенных в России, проголосовали на референдуме более 16 тысяч жителей Херсонской области, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:08
2022-09-25T10:32
россия
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819169647_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_f55cb196d3c8f5d11c35be568112f18a.jpg
ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. За два дня на избирательных участках, расположенных в России, проголосовали на референдуме более 16 тысяч жителей Херсонской области, сообщила журналистам председатель областного избиркома Марина Захарова."На зарубежных участках, расположенных на территории Российской Федерации, вчера, 24 сентября, проголосовали 5100 человек, итого за два дня голосования 16 440 проголосовали на территории России", — сказала он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819268970.html
https://ria.ru/20220924/referendum-1819224733.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819169647_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_2aa60a0a2359b1ea71b64563eb374c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире
Россия, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, В мире
10:08 25.09.2022 (обновлено: 10:32 25.09.2022)
 
На участках в России проголосовали более 16 тысяч херсонцев

За два дня более 16 тысяч херсонцев проголосовали на референдуме на участках в России

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкЖенщина голосует на референдуме
Женщина голосует на референдуме - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Женщина голосует на референдуме
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. За два дня на избирательных участках, расположенных в России, проголосовали на референдуме более 16 тысяч жителей Херсонской области, сообщила журналистам председатель областного избиркома Марина Захарова.
"На зарубежных участках, расположенных на территории Российской Федерации, вчера, 24 сентября, проголосовали 5100 человек, итого за два дня голосования 16 440 проголосовали на территории России", — сказала он.
Бюллетень гражданина Донецкой народной республики во время голосования на референдуме - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
08:50
Депутат ГД рассказал о голосовании беженцев из подконтрольных Киеву районов
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
Женщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 20:23
В ЛНР не зафиксировали происшествий во второй день голосования
 
РоссияХерсонская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала