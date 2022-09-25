https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819281046.html
На участках в России проголосовали более 16 тысяч херсонцев
На участках в России проголосовали более 16 тысяч херсонцев - РИА Новости, 25.09.2022
На участках в России проголосовали более 16 тысяч херсонцев
За два дня на избирательных участках, расположенных в России, проголосовали на референдуме более 16 тысяч жителей Херсонской области, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:08
2022-09-25T10:08
2022-09-25T10:32
россия
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
в мире
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ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. За два дня на избирательных участках, расположенных в России, проголосовали на референдуме более 16 тысяч жителей Херсонской области, сообщила журналистам председатель областного избиркома Марина Захарова."На зарубежных участках, расположенных на территории Российской Федерации, вчера, 24 сентября, проголосовали 5100 человек, итого за два дня голосования 16 440 проголосовали на территории России", — сказала он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.
https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819268970.html
https://ria.ru/20220924/referendum-1819224733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, в мире
Россия, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, В мире
10:08 25.09.2022 (обновлено: 10:32 25.09.2022)
На участках в России проголосовали более 16 тысяч херсонцев
За два дня более 16 тысяч херсонцев проголосовали на референдуме на участках в России