Участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов
Избирательный участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛистовка на входе в избирательный участок
Листовка на входе в избирательный участок. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Из-за ночных обстрелов Энергодара и его пригородов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"Продолжается прямое давление и запугивание со стороны киевского режима на участников референдума и членов комиссий. Так, всю ночь продолжались обстрелы мирного Энергодара и его пригородов, в этой связи один из участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, и сегодня участковая комиссия продолжит там работу так же, как и другие участковые комиссии Энергодара", - сказала Катющенко журналистам.
Она выразила уверенность, что киевскому режиму не удастся помешать референдуму.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.