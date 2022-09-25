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Участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов - РИА Новости, 25.09.2022
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Участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов
Участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов - РИА Новости, 25.09.2022
Участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов
Из-за ночных обстрелов Энергодара и его пригородов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщила председатель... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T09:33
2022-09-25T09:33
в мире
энергодар
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Из-за ночных обстрелов Энергодара и его пригородов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Продолжается прямое давление и запугивание со стороны киевского режима на участников референдума и членов комиссий. Так, всю ночь продолжались обстрелы мирного Энергодара и его пригородов, в этой связи один из участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, и сегодня участковая комиссия продолжит там работу так же, как и другие участковые комиссии Энергодара", - сказала Катющенко журналистам.Она выразила уверенность, что киевскому режиму не удастся помешать референдуму.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/terakt-1819269319.html
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энергодар
запорожская область
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в мире, энергодар, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия
В мире, Энергодар, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Россия
09:33 25.09.2022
 
Участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов

Избирательный участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛистовка на входе в избирательный участок
Листовка на входе в избирательный участок - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Листовка на входе в избирательный участок. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Из-за ночных обстрелов Энергодара и его пригородов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
"Продолжается прямое давление и запугивание со стороны киевского режима на участников референдума и членов комиссий. Так, всю ночь продолжались обстрелы мирного Энергодара и его пригородов, в этой связи один из участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, и сегодня участковая комиссия продолжит там работу так же, как и другие участковые комиссии Энергодара", - сказала Катющенко журналистам.
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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В ЛНР рассказали о предотвращении теракта накануне референдума
Она выразила уверенность, что киевскому режиму не удастся помешать референдуму.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В миреЭнергодарЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеРоссия
 
 
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