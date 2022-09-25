https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819274001.html

Участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов

Участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов - РИА Новости, 25.09.2022

Участок под Энергодаром перенесли в резервное помещение из-за обстрелов

Из-за ночных обстрелов Энергодара и его пригородов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщила председатель... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:33

2022-09-25T09:33

2022-09-25T09:33

в мире

энергодар

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Из-за ночных обстрелов Энергодара и его пригородов один из избирательных участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко."Продолжается прямое давление и запугивание со стороны киевского режима на участников референдума и членов комиссий. Так, всю ночь продолжались обстрелы мирного Энергодара и его пригородов, в этой связи один из участков в Ивановке пришлось эвакуировать в резервное помещение, и сегодня участковая комиссия продолжит там работу так же, как и другие участковые комиссии Энергодара", - сказала Катющенко журналистам.Она выразила уверенность, что киевскому режиму не удастся помешать референдуму.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/terakt-1819269319.html

https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819249816.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, энергодар, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, россия