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В Алчевске в ЛНР эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
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В Алчевске в ЛНР эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
В Алчевске в ЛНР эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022
В Алчевске в ЛНР эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявила журналистам... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T09:03
2022-09-25T09:03
в мире
алчевск
луганская народная республика
референдум в донбассе
елена кравченко
россия
цик лнр
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявила журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко."Утром сегодня (обстрелу) также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно", - сказала Кравченко.Она уточнила, что в ночь на воскресенье обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819249816.html
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алчевск
луганская народная республика
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в мире, алчевск, луганская народная республика, референдум в донбассе, елена кравченко, россия, цик лнр
В мире, Алчевск, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Елена Кравченко, Россия, ЦИК ЛНР
09:03 25.09.2022
 
В Алчевске в ЛНР эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ

Участковые избирательные комиссии в Алчевске эвакуировали в убежища из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖительница голосует на избирательном участке
Жительница голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости
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Жительница голосует на избирательном участке. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявила журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко.
"Утром сегодня (обстрелу) также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно", - сказала Кравченко.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Власти Бердянска обвинили "наймитов СБУ" в попытке сорвать референдум
Она уточнила, что в ночь на воскресенье обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Женщина на выездном голосовании в Луганской республиканской клинической больнице на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В миреАлчевскЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеЕлена КравченкоРоссияЦИК ЛНР
 
 
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