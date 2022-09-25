https://ria.ru/20220925/evakuatsiya-1819270246.html

В Алчевске в ЛНР эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ

В Алчевске в ЛНР эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 25.09.2022

В Алчевске в ЛНР эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ

Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявила журналистам... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:03

2022-09-25T09:03

2022-09-25T09:03

в мире

алчевск

луганская народная республика

референдум в донбассе

елена кравченко

россия

цик лнр

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявила журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко."Утром сегодня (обстрелу) также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно", - сказала Кравченко.Она уточнила, что в ночь на воскресенье обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220924/berdyansk-1819249816.html

https://ria.ru/20220924/referendum-1819227912.html

алчевск

луганская народная республика

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, алчевск, луганская народная республика, референдум в донбассе, елена кравченко, россия, цик лнр