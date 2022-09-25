В Алчевске в ЛНР эвакуировали участковые комиссии из-за обстрела ВСУ
Участковые избирательные комиссии в Алчевске эвакуировали в убежища из-за обстрела ВСУ
Жительница голосует на избирательном участке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявила журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко.
"Утром сегодня (обстрелу) также подвергся город Алчевск. Снаряды разрывались вблизи наших участков. Комиссии были эвакуированы в бомбоубежища, на связи мы с ними постоянно", - сказала Кравченко.
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Она уточнила, что в ночь на воскресенье обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.