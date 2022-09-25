https://ria.ru/20220925/donetsk-1819359886.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.09.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:01

2022-09-25T18:01

2022-09-25T18:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.37 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220925/melitopol-1819358604.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины