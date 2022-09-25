https://ria.ru/20220925/donbass-1819377221.html

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов

Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по населенным пунктам ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:55

2022-09-25T19:55

2022-09-25T19:55

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по населенным пунктам ДНР, сообщает Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 200 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм. Огонь велся по районам 10 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс