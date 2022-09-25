https://ria.ru/20220925/donbass-1819377221.html
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов
Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по населенным пунктам ДНР, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T19:55
2022-09-25T19:55
2022-09-25T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по населенным пунктам ДНР, сообщает Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 200 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм. Огонь велся по районам 10 населённых пунктов Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 200 боеприпасов
Народная милиция: украинские войска за сутки выпустили более 200 боеприпасов по ДНР