https://ria.ru/20220925/donbass-1819368166.html

Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк

Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:52

2022-09-25T18:52

2022-09-25T18:52

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.54 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 18.05 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 18.00 – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 18.17 и 18.21 обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины