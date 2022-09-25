https://ria.ru/20220925/donbass-1819368166.html
Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк
Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:52
2022-09-25T18:52
2022-09-25T18:52
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк, применив снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.54 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 18.05 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 18.00 – населенный пункт Нетайлово – населенный пункт Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 18.17 и 18.21 обстреляли Петровский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк
Представительство ДНР: украинские войска за полчаса пять раз обстреляли Донецк