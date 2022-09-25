https://ria.ru/20220925/donbass-1819345439.html

В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке

В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке - РИА Новости, 25.09.2022

В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке

Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник "Фурия", который корректировал огонь украинских войск по Крытому рынку в центре Донецка, где погибли шестеро... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:22

2022-09-25T16:22

2022-09-25T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник "Фурия", который корректировал огонь украинских войск по Крытому рынку в центре Донецка, где погибли шестеро человек, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.По данным офицера армии ДНР, данный вид беспилотника занимался корректировкой артиллерийского огня из "натовского орудия". Как отмечается, после уничтожения "Фурии" огонь с украинской стороны прекратился.Украинские войска 22 сентября обстреляли Крытый рынок в Донецке. Число жертв достигло шести, еще шесть человек получили ранения.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)