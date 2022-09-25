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В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/donbass-1819345439.html
В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке
В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке - РИА Новости, 25.09.2022
В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке
Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник "Фурия", который корректировал огонь украинских войск по Крытому рынку в центре Донецка, где погибли шестеро... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:22
2022-09-25T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник "Фурия", который корректировал огонь украинских войск по Крытому рынку в центре Донецка, где погибли шестеро человек, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.По данным офицера армии ДНР, данный вид беспилотника занимался корректировкой артиллерийского огня из "натовского орудия". Как отмечается, после уничтожения "Фурии" огонь с украинской стороны прекратился.Украинские войска 22 сентября обстреляли Крытый рынок в Донецке. Число жертв достигло шести, еще шесть человек получили ранения.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
16:22 25.09.2022
 
В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке

Народная милиция ДНР сбила беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" работает по противовоздушной обороне Донбасса. Скриншот видео
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ работает по противовоздушной обороне Донбасса. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" работает по противовоздушной обороне Донбасса. Скриншот видео
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник "Фурия", который корректировал огонь украинских войск по Крытому рынку в центре Донецка, где погибли шестеро человек, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
"Силам ПВО НМ ДНР удалось сбить украинский БЛА "Фурия", который корректировал огонь... по Крытому рынку в Донецке", - говорится в сообщении.
По данным офицера армии ДНР, данный вид беспилотника занимался корректировкой артиллерийского огня из "натовского орудия". Как отмечается, после уничтожения "Фурии" огонь с украинской стороны прекратился.
Украинские войска 22 сентября обстреляли Крытый рынок в Донецке. Число жертв достигло шести, еще шесть человек получили ранения.
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