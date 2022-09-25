https://ria.ru/20220925/donbass-1819345439.html
В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке
В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке - РИА Новости, 25.09.2022
В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке
Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник "Фурия", который корректировал огонь украинских войск по Крытому рынку в центре Донецка, где погибли шестеро... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:22
2022-09-25T16:22
2022-09-25T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Силы Народной милиции ДНР сбили беспилотник "Фурия", который корректировал огонь украинских войск по Крытому рынку в центре Донецка, где погибли шестеро человек, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.По данным офицера армии ДНР, данный вид беспилотника занимался корректировкой артиллерийского огня из "натовского орудия". Как отмечается, после уничтожения "Фурии" огонь с украинской стороны прекратился.Украинские войска 22 сентября обстреляли Крытый рынок в Донецке. Число жертв достигло шести, еще шесть человек получили ранения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
В ДНР сбили беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке
Народная милиция ДНР сбила беспилотник, корректировавший огонь по Крытому рынку в Донецке