https://ria.ru/20220925/donbass-1819338934.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 25.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Старомихайловку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:44

2022-09-25T15:44

2022-09-25T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

старомихайловка

зайцево

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_38d1e34ca09d747425df86551cc01131.jpg

ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Старомихайловку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.00 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска произвели шесть выстрелов из танка по поселку Зайцево.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

донецк (днр)

старомихайловка

зайцево

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), старомихайловка, зайцево, вооруженные силы украины, донбасс