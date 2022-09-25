Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/donbass-1819338934.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Старомихайловку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:44
2022-09-25T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
старомихайловка
зайцево
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_38d1e34ca09d747425df86551cc01131.jpg
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Старомихайловку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.00 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска произвели шесть выстрелов из танка по поселку Зайцево.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
донецк (днр)
старомихайловка
зайцево
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152106/24/1521062449_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_4a2befbd9aaf30118084ba6e087bceca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), старомихайловка, зайцево, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Старомихайловка, Зайцево, Вооруженные силы Украины, Донбасс
15:44 25.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, Зайцево и Старомихайловку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Старомихайловку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.00 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска произвели шесть выстрелов из танка по поселку Зайцево.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Мы готовы к любому сценарию": чего ждут в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)СтаромихайловкаЗайцевоВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала