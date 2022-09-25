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Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку - РИА Новости, 25.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Старомихайловку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:44
2022-09-25T15:44
2022-09-25T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
старомихайловка
зайцево
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Старомихайловку, выпустив в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.00 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска произвели шесть выстрелов из танка по поселку Зайцево.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, Зайцево и Старомихайловку