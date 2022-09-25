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В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/donbass-1819337417.html
В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское
В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское - РИА Новости, 25.09.2022
В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское
Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Старобешевском районе недалеко от села Петровское, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:39
2022-09-25T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Старобешевском районе недалеко от села Петровское, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Старобешевском районе возле села Петровское во время проведения работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель 1970 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб добавил, что пострадавший был доставлен в Старобешевскую больницу.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
15:39 25.09.2022
 
В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское

Штаб обороны ДНР: мирный житель подорвался на взрывном устройстве около села Петровское

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в ДНР
Автомобиль скорой помощи в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Старобешевском районе недалеко от села Петровское, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В Старобешевском районе возле села Петровское во время проведения работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель 1970 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Штаб добавил, что пострадавший был доставлен в Старобешевскую больницу.
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