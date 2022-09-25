https://ria.ru/20220925/donbass-1819337417.html

В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское

В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское - РИА Новости, 25.09.2022

В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское

Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Старобешевском районе недалеко от села Петровское, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:39

2022-09-25T15:39

2022-09-25T15:39

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Старобешевском районе недалеко от села Петровское, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Старобешевском районе возле села Петровское во время проведения работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель 1970 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб добавил, что пострадавший был доставлен в Старобешевскую больницу.

https://ria.ru/20220921/donbass-1818097803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс