https://ria.ru/20220925/donbass-1819337417.html
В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское
В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское - РИА Новости, 25.09.2022
В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское
Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Старобешевском районе недалеко от села Петровское, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:39
2022-09-25T15:39
2022-09-25T15:39
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Старобешевском районе недалеко от села Петровское, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В Старобешевском районе возле села Петровское во время проведения работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался мирный житель 1970 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб добавил, что пострадавший был доставлен в Старобешевскую больницу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
В ДНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве у села Петровское
Штаб обороны ДНР: мирный житель подорвался на взрывном устройстве около села Петровское