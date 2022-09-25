https://ria.ru/20220925/deti-1819353908.html

Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России

Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России - РИА Новости, 25.09.2022

Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России

Рисунки детей Донбасса в рамках акции "Мой дом — Земля России" разместят на билбордах по всей России, рассказала журналистам художник и автор проекта Ольга... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:26

2022-09-25T17:26

2022-09-25T20:03

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

общество

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ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Рисунки детей Донбасса в рамках акции "Мой дом — Земля России" разместят на билбордах по всей России, рассказала журналистам художник и автор проекта Ольга Каледина, приехавшая в Луганскую Народную Республику из Санкт-Петербурга."Мы уже на протяжении долгого времени проводим арт-мастер-классы для детей в Донбассе. В такой знаменательный день для республики (в день проведения референдума. — Прим. ред.) мы приехали с такой темой, как "Наш дом — Земля России". Дети из Луганского детского дома № 1 принимают в этом активное участие. На своих рисунках они изображают дом мечты, который мы, взрослые, планируем строить в нашем будущем", — рассказала Каледина.Она уточнила, что в акции принимали участие не только дети Луганска, но и других районов ЛНР."Цель проекта — на основе этих рисунков создать социальные плакаты, разметить на билбордах в различных городах России, чтобы люди видели, каким мы должны построить наш мир для наших детей", — рассказала автор проекта.

https://ria.ru/20220924/donbass-1819120526.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество