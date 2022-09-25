Рейтинг@Mail.ru
Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220925/deti-1819353908.html
Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России
Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России - РИА Новости, 25.09.2022
Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России
Рисунки детей Донбасса в рамках акции "Мой дом — Земля России" разместят на билбордах по всей России, рассказала журналистам художник и автор проекта Ольга... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:26
2022-09-25T20:03
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819377827_71:0:1763:952_1920x0_80_0_0_c0a00155e3be34352e44ea88eb165cd5.png
ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Рисунки детей Донбасса в рамках акции "Мой дом — Земля России" разместят на билбордах по всей России, рассказала журналистам художник и автор проекта Ольга Каледина, приехавшая в Луганскую Народную Республику из Санкт-Петербурга."Мы уже на протяжении долгого времени проводим арт-мастер-классы для детей в Донбассе. В такой знаменательный день для республики (в день проведения референдума. — Прим. ред.) мы приехали с такой темой, как "Наш дом — Земля России". Дети из Луганского детского дома № 1 принимают в этом активное участие. На своих рисунках они изображают дом мечты, который мы, взрослые, планируем строить в нашем будущем", — рассказала Каледина.Она уточнила, что в акции принимали участие не только дети Луганска, но и других районов ЛНР."Цель проекта — на основе этих рисунков создать социальные плакаты, разметить на билбордах в различных городах России, чтобы люди видели, каким мы должны построить наш мир для наших детей", — рассказала автор проекта.
https://ria.ru/20220924/donbass-1819120526.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819377827_283:0:1552:952_1920x0_80_0_0_cfde3af38911fcc542d56736129bf59e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
17:26 25.09.2022 (обновлено: 20:03 25.09.2022)
 
Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России

Рисунки детей из Донбасса разместят на билбордах в рамках акции "Мой дом — Земля России"

© Дар Звезды/YoutubeРисунки, сделанные детьми Донбасса на мероприятии продюсерского центра "Дар звезды"
Рисунки, сделанные детьми Донбасса на мероприятии продюсерского центра Дар звезды
© Дар Звезды/Youtube
Рисунки, сделанные детьми Донбасса на мероприятии продюсерского центра "Дар звезды"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Рисунки детей Донбасса в рамках акции "Мой дом — Земля России" разместят на билбордах по всей России, рассказала журналистам художник и автор проекта Ольга Каледина, приехавшая в Луганскую Народную Республику из Санкт-Петербурга.
"Мы уже на протяжении долгого времени проводим арт-мастер-классы для детей в Донбассе. В такой знаменательный день для республики (в день проведения референдума. — Прим. ред.) мы приехали с такой темой, как "Наш дом — Земля России". Дети из Луганского детского дома № 1 принимают в этом активное участие. На своих рисунках они изображают дом мечты, который мы, взрослые, планируем строить в нашем будущем", — рассказала Каледина.
Она уточнила, что в акции принимали участие не только дети Луганска, но и других районов ЛНР.
"Цель проекта — на основе этих рисунков создать социальные плакаты, разметить на билбордах в различных городах России, чтобы люди видели, каким мы должны построить наш мир для наших детей", — рассказала автор проекта.
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой беженцев их Донбасса в Россию - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
Вчера, 10:00Союзное государство
Союзное государство оказывает гуманитарную помощь детям из ДНР и ЛНР
 
РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала