https://ria.ru/20220925/deti-1819353908.html
Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России
Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России - РИА Новости, 25.09.2022
Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России
Рисунки детей Донбасса в рамках акции "Мой дом — Земля России" разместят на билбордах по всей России, рассказала журналистам художник и автор проекта Ольга... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:26
2022-09-25T17:26
2022-09-25T20:03
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донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
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ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Рисунки детей Донбасса в рамках акции "Мой дом — Земля России" разместят на билбордах по всей России, рассказала журналистам художник и автор проекта Ольга Каледина, приехавшая в Луганскую Народную Республику из Санкт-Петербурга."Мы уже на протяжении долгого времени проводим арт-мастер-классы для детей в Донбассе. В такой знаменательный день для республики (в день проведения референдума. — Прим. ред.) мы приехали с такой темой, как "Наш дом — Земля России". Дети из Луганского детского дома № 1 принимают в этом активное участие. На своих рисунках они изображают дом мечты, который мы, взрослые, планируем строить в нашем будущем", — рассказала Каледина.Она уточнила, что в акции принимали участие не только дети Луганска, но и других районов ЛНР."Цель проекта — на основе этих рисунков создать социальные плакаты, разметить на билбордах в различных городах России, чтобы люди видели, каким мы должны построить наш мир для наших детей", — рассказала автор проекта.
https://ria.ru/20220924/donbass-1819120526.html
россия
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, общество
Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество
17:26 25.09.2022 (обновлено: 20:03 25.09.2022)
Рисунки детей из Донбасса о мире разместят на билбордах по всей России
Рисунки детей из Донбасса разместят на билбордах в рамках акции "Мой дом — Земля России"
ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Рисунки детей Донбасса в рамках акции "Мой дом — Земля России" разместят на билбордах по всей России, рассказала журналистам художник и автор проекта Ольга Каледина, приехавшая в Луганскую Народную Республику из Санкт-Петербурга.
"Мы уже на протяжении долгого времени проводим арт-мастер-классы для детей в Донбассе. В такой знаменательный день для республики (в день проведения референдума. — Прим. ред.) мы приехали с такой темой, как "Наш дом — Земля России". Дети из Луганского детского дома № 1 принимают в этом активное участие. На своих рисунках они изображают дом мечты, который мы, взрослые, планируем строить в нашем будущем", — рассказала Каледина.
Она уточнила, что в акции принимали участие не только дети Луганска
, но и других районов ЛНР.
"Цель проекта — на основе этих рисунков создать социальные плакаты, разметить на билбордах в различных городах России, чтобы люди видели, каким мы должны построить наш мир для наших детей", — рассказала автор проекта.