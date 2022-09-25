Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске сработало взрывное устройство, заложенное в урну - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/berdyansk-1819331986.html
В Бердянске сработало взрывное устройство, заложенное в урну
В Бердянске сработало взрывное устройство, заложенное в урну - РИА Новости, 25.09.2022
В Бердянске сработало взрывное устройство, заложенное в урну
В парке в центре Бердянска прогремел взрыв, никто не пострадал, сообщает администрация города. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:11
2022-09-25T16:46
бердянск
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866274_0:297:960:837_1920x0_80_0_0_41eb97e2e4f4353fb8e292ae8e811c4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В парке в центре Бердянска прогремел взрыв, никто не пострадал, сообщает администрация города."В Бердянске совершена очередная попытка диверсии. В районе парка имени Шмидта сработало безоболочное взрывное устройство, заложенное в урну", — говорится в публикации.Ни пострадавших, ни разрушений нет, добавили в администрации. На месте происшествия работают оперативные службы.Городские власти призвали жителей быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов сообщать об этом правоохранительным органам.Это уже второй взрыв в Бердянске за сегодняшний день — несколькими часами ранее самодельное взрывное устройство сработало у здания городской администрации. Руководство города полагает, что за взрывами стоят наемники СБУ, которые пытаются запугать население и сорвать референдум.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября.
https://ria.ru/20220925/pomosch-1819332084.html
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814866274_0:207:960:927_1920x0_80_0_0_4b8bde449d594a61822514c985e267aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск
Бердянск, Специальная военная операция на Украине
15:11 25.09.2022 (обновлено: 16:46 25.09.2022)
 
В Бердянске сработало взрывное устройство, заложенное в урну

В Бердянске совершили попытку диверсии, сработало заложенное в урну взрывное устройство

© Фото : Бердянск наш/TelegramБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Фото : Бердянск наш/Telegram
Бердянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В парке в центре Бердянска прогремел взрыв, никто не пострадал, сообщает администрация города.
"В Бердянске совершена очередная попытка диверсии. В районе парка имени Шмидта сработало безоболочное взрывное устройство, заложенное в урну", — говорится в публикации.
Ни пострадавших, ни разрушений нет, добавили в администрации. На месте происшествия работают оперативные службы.
Городские власти призвали жителей быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов сообщать об этом правоохранительным органам.
Это уже второй взрыв в Бердянске за сегодняшний день — несколькими часами ранее самодельное взрывное устройство сработало у здания городской администрации. Руководство города полагает, что за взрывами стоят наемники СБУ, которые пытаются запугать население и сорвать референдум.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
15:12
На Западе заговорили о новых препятствиях для помощи Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала