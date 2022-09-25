https://ria.ru/20220925/berdyansk-1819331986.html

В Бердянске сработало взрывное устройство, заложенное в урну

В Бердянске сработало взрывное устройство, заложенное в урну - РИА Новости, 25.09.2022

В Бердянске сработало взрывное устройство, заложенное в урну

В парке в центре Бердянска прогремел взрыв, никто не пострадал, сообщает администрация города. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:11

2022-09-25T15:11

2022-09-25T16:46

бердянск

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. В парке в центре Бердянска прогремел взрыв, никто не пострадал, сообщает администрация города."В Бердянске совершена очередная попытка диверсии. В районе парка имени Шмидта сработало безоболочное взрывное устройство, заложенное в урну", — говорится в публикации.Ни пострадавших, ни разрушений нет, добавили в администрации. На месте происшествия работают оперативные службы.Городские власти призвали жителей быть бдительными и при обнаружении подозрительных предметов сообщать об этом правоохранительным органам.Это уже второй взрыв в Бердянске за сегодняшний день — несколькими часами ранее самодельное взрывное устройство сработало у здания городской администрации. Руководство города полагает, что за взрывами стоят наемники СБУ, которые пытаются запугать население и сорвать референдум.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. На голосование отведено пять дней — до 27 сентября.

https://ria.ru/20220925/pomosch-1819332084.html

бердянск

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бердянск