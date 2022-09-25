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В Белоруссии призвали обновить концепцию безопасности Союзного государства - РИА Новости, 25.09.2022
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В Белоруссии призвали обновить концепцию безопасности Союзного государства
В Белоруссии призвали обновить концепцию безопасности Союзного государства - РИА Новости, 25.09.2022
В Белоруссии призвали обновить концепцию безопасности Союзного государства
Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз, заявил в воскресенье госсекретарь Совета... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T22:51
2022-09-25T22:53
александр вольфович
белоруссия
россия
союзное государство
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз, заявил в воскресенье госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович."В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства", - отметил Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1".Госсекретарь белорусского совбеза мотивировал данную инициативу тем, что "мы вместе нарабатываем механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности наших стран".
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александр вольфович, белоруссия, россия, союзное государство
Александр Вольфович, Белоруссия, Россия, Союзное государство
22:51 25.09.2022 (обновлено: 22:53 25.09.2022)
 
В Белоруссии призвали обновить концепцию безопасности Союзного государства

Секретарь Совбеза Белоруссии призвал обновить Концепцию безопасности Союзного государства

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Белоруссия и Россия должны обновить Концепцию безопасности Союзного государства с учетом новых вызовов и угроз, заявил в воскресенье госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"В прошлом году утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. В этом году мы завершаем работу над Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь. Конечно, уже назрело время подкорректировать, внести изменения в Концепцию безопасности Союзного государства", - отметил Вольфович в эфире телеканала "Беларусь 1".
Госсекретарь белорусского совбеза мотивировал данную инициативу тем, что "мы вместе нарабатываем механизмы противодействия сегодняшним современным угрозам национальной безопасности наших стран".
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
01:10
Глава МИД Белоруссии указал на вину Запада в конфликте на Украине
 
Александр ВольфовичБелоруссияРоссияСоюзное государство
 
 
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