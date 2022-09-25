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На ВДНХ открылась экспозиция с 90-тонным карьерным БЕЛАЗом - РИА Новости, 25.09.2022
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На ВДНХ открылась экспозиция с 90-тонным карьерным БЕЛАЗом
На ВДНХ открылась экспозиция с 90-тонным карьерным БЕЛАЗом - РИА Новости, 25.09.2022
На ВДНХ открылась экспозиция с 90-тонным карьерным БЕЛАЗом
На ВДНХ в Москве открылась экспозиция, на которой представлен один из самых мощных в мире карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558 грузоподъемностью 90 тонн. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:43
2022-09-25T15:43
союзное государство
россия
белоруссия
москва
дмитрий мезенцев
союзное государство
вднх
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МОСКВА, 25 сентября – РИА Новости. На ВДНХ в Москве открылась экспозиция, на которой представлен один из самых мощных в мире карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558 грузоподъемностью 90 тонн."Сегодня на стоянке ВДНХ у павильона №18 Беларусь установлен легендарный автомобиль БЕЛАЗ – марка, которую знают во всем мире, как символ мощи Советского Союза, который объединяет машиностроителей Белоруссии и России. Ведь значительная часть комплектующих для изготовления гигантских машин поступает из России – это еще один важный пример интеграции, пример формирования единых производственных цепочек двух дружественных стран", - сказал на открытии экспозиции Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Мезенцев поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке открытия экспозиции на ВДНХ, а также отметил, что в истории легендарной выставки вписывается новая значимая и яркая страница, как символ дружбы России и Белоруссии."Это очень важное событие и символично, что около павильона Белоруссии на ВДНХ мы представляем наш БЕЛАЗ - бренд, лицо, символ нашей Республики Беларусь. Буквально несколько лет назад этому павильону исполнилось 80 лет, в следующем году БЕЛАЗ будет отмечать свои 75 лет",- сказал на торжественной церемонии открытия экспозиции посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой.Он отметил значимость БЕЛАЗа для Белоруссии, заявив при этом, что завод также являются лидером промышленного туризма. За последние 5 лет на предприятии побывали более 150 тысяч человек.По словам Крутого, практически все белорусские школьники обязательно посещают завод, фотографируются около огромных колес самосвала."Желаю ВДНХ, чтобы возле представленного БЕЛАЗа появились и другие образцы белорусской техники, ведь нам есть чем гордится и познакомить гостей с другими заводскими брендами. Например, моделями тракторов и комбайна. По этому поводу уже ведутся переговоры",- отметил Крутой.Первый БЕЛАЗ выставлялся на главном выставочном пространстве страны 38 лет назад. Возвращение самосвала на поля выставки случилось в апреле этого года, когда на ВДНХ появились два карьерных самосвала грузоподъемностью 30 и 55 тонн. Теперь главная выставочная площадка России стала местом постоянной прописки их старшего брата – 90-тонного самосвала БЕЛАЗ-7558.Несмотря на дождливую погоду открытие экспозиции собрало много гостей, которые смогли отправиться в виртуальное путешествие по цехам завода БЕЛАЗ с возможностью изучить процесс сборки карьерных самосвалов, познакомиться с их работой. Для самых маленьких посетителей под кузовом карьерного гиганта разместили настоящие качели.Благодаря "Почте БЕЛАЗ" гости праздника смогли бесплатно отправить фирменную открытку с праздника в любой уголок земного шара.
https://ria.ru/20220830/tekhnika-1813267534.html
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россия, белоруссия, москва, дмитрий мезенцев, союзное государство, вднх
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Дмитрий Мезенцев, Союзное государство, ВДНХ
15:43 25.09.2022
 
На ВДНХ открылась экспозиция с 90-тонным карьерным БЕЛАЗом

На ВДНХ представили один из самых мощных в мире карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558

© Фото предоставлено пресс- службой Постоянного комитета Союзного государстваНа ВДНХ открылась экспозиция с карьерным 90-тонным карьерным БЕЛАЗом
На ВДНХ открылась экспозиция с карьерным 90-тонным карьерным БЕЛАЗом
© Фото предоставлено пресс- службой Постоянного комитета Союзного государства
На ВДНХ открылась экспозиция с карьерным 90-тонным карьерным БЕЛАЗом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сентября – РИА Новости. На ВДНХ в Москве открылась экспозиция, на которой представлен один из самых мощных в мире карьерный самосвал БЕЛАЗ-7558 грузоподъемностью 90 тонн.
"Сегодня на стоянке ВДНХ у павильона №18 Беларусь установлен легендарный автомобиль БЕЛАЗ – марка, которую знают во всем мире, как символ мощи Советского Союза, который объединяет машиностроителей Белоруссии и России. Ведь значительная часть комплектующих для изготовления гигантских машин поступает из России – это еще один важный пример интеграции, пример формирования единых производственных цепочек двух дружественных стран", - сказал на открытии экспозиции Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
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Мезенцев поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке открытия экспозиции на ВДНХ, а также отметил, что в истории легендарной выставки вписывается новая значимая и яркая страница, как символ дружбы России и Белоруссии.
"Это очень важное событие и символично, что около павильона Белоруссии на ВДНХ мы представляем наш БЕЛАЗ - бренд, лицо, символ нашей Республики Беларусь. Буквально несколько лет назад этому павильону исполнилось 80 лет, в следующем году БЕЛАЗ будет отмечать свои 75 лет",- сказал на торжественной церемонии открытия экспозиции посол Республики Беларусь в РФ Дмитрий Крутой.
Он отметил значимость БЕЛАЗа для Белоруссии, заявив при этом, что завод также являются лидером промышленного туризма. За последние 5 лет на предприятии побывали более 150 тысяч человек.
По словам Крутого, практически все белорусские школьники обязательно посещают завод, фотографируются около огромных колес самосвала.
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"Желаю ВДНХ, чтобы возле представленного БЕЛАЗа появились и другие образцы белорусской техники, ведь нам есть чем гордится и познакомить гостей с другими заводскими брендами. Например, моделями тракторов и комбайна. По этому поводу уже ведутся переговоры",- отметил Крутой.
Первый БЕЛАЗ выставлялся на главном выставочном пространстве страны 38 лет назад. Возвращение самосвала на поля выставки случилось в апреле этого года, когда на ВДНХ появились два карьерных самосвала грузоподъемностью 30 и 55 тонн. Теперь главная выставочная площадка России стала местом постоянной прописки их старшего брата – 90-тонного самосвала БЕЛАЗ-7558.
Несмотря на дождливую погоду открытие экспозиции собрало много гостей, которые смогли отправиться в виртуальное путешествие по цехам завода БЕЛАЗ с возможностью изучить процесс сборки карьерных самосвалов, познакомиться с их работой. Для самых маленьких посетителей под кузовом карьерного гиганта разместили настоящие качели.
Благодаря "Почте БЕЛАЗ" гости праздника смогли бесплатно отправить фирменную открытку с праздника в любой уголок земного шара.
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