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Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки

Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки - РИА Новости, 25.09.2022

Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки

Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами сорвали попытки наступления ВСУ в районе Марьинки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T14:02

2022-09-25T14:02

2022-09-25T16:09

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами сорвали попытки наступления ВСУ в районе Марьинки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили свыше 50 боевиков", - добавили в Минобороны.

россия

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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность