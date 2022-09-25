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Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки
Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки - РИА Новости, 25.09.2022
Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки
Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами сорвали попытки наступления ВСУ в районе Марьинки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:02
2022-09-25T14:02
2022-09-25T16:09
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами сорвали попытки наступления ВСУ в районе Марьинки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили свыше 50 боевиков", - добавили в Минобороны.
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:02 25.09.2022 (обновлено: 16:09 25.09.2022)
Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки
МО России: артиллерия сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки