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Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки
Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки - РИА Новости, 25.09.2022
Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки
Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами сорвали попытки наступления ВСУ в районе Марьинки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:02
2022-09-25T16:09
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами сорвали попытки наступления ВСУ в районе Марьинки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили свыше 50 боевиков", - добавили в Минобороны.
россия
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:02 25.09.2022 (обновлено: 16:09 25.09.2022)
 
Артиллерия России сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки

МО России: артиллерия сорвала попытки наступления ВСУ в направлении Марьинки

© РИА НовостиРабота расчета артиллерии ВС РФ
Работа расчета артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости
Работа расчета артиллерии ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Вооруженные силы РФ ударами авиации и огневыми ударами сорвали попытки наступления ВСУ в районе Марьинки, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
В министерстве уточнили, что сосредоточенными огневыми ударами российской артиллерии сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили свыше 50 боевиков", - добавили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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