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Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела Алчевска в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022
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Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела Алчевска в ЛНР
Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела Алчевска в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022
Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела Алчевска в ЛНР
Следователи СК РФ и офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК),... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T16:18
2022-09-25T16:18
россия
алчевск
следственный комитет россии (ск рф)
сцкк
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ и офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск города Алчевск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало, что украинские войска утром в воскресенье выпустили по Алчевску 12 ракет из РСЗО HIMARS, в результате чего были повреждены Центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома."Следователи Следственного комитета России незамедлительно прибыли на место военного преступления. Пообщались с населением и зафиксировали очередной факт-доказательство того, что киевская власть уничтожает именно мирное население", - рассказал РИА Новости следователь ведомства.Он уточнил, что во многих домах в результате обстрела повреждено остекление. "Недалеко от попаданий ракет в Алчевске находится крупный городской дом матери и ребенка. К счастью, персонал и будущие молодые мамы отделались лишь испугом", - дополнил следователь СК.
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россия, алчевск, следственный комитет россии (ск рф), сцкк
Россия, Алчевск, Следственный комитет России (СК РФ), СЦКК
16:18 25.09.2022
 
Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела Алчевска в ЛНР

Следователи СК России и офицеры СЦКК ЛНР зафиксировали последствия обстрела Алчевска

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета России работают на территории ЛНР
Сотрудники Следственного комитета России работают на территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости
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Сотрудники Следственного комитета России работают на территории ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ и офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск города Алчевск, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее представительство республики в СЦКК сообщало, что украинские войска утром в воскресенье выпустили по Алчевску 12 ракет из РСЗО HIMARS, в результате чего были повреждены Центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома.
"Следователи Следственного комитета России незамедлительно прибыли на место военного преступления. Пообщались с населением и зафиксировали очередной факт-доказательство того, что киевская власть уничтожает именно мирное население", - рассказал РИА Новости следователь ведомства.
Он уточнил, что во многих домах в результате обстрела повреждено остекление. "Недалеко от попаданий ракет в Алчевске находится крупный городской дом матери и ребенка. К счастью, персонал и будущие молодые мамы отделались лишь испугом", - дополнил следователь СК.
Аудиозапись разговора, в котором сотрудники СБУ дают указания, как отравить чиновника ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 16:00
РИА Новости получило запись разговора агента СБУ, готовившего теракт в ЛНР
 
РоссияАлчевскСледственный комитет России (СК РФ)СЦКК
 
 
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