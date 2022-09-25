https://ria.ru/20220925/alchevsk-1819344936.html

Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела Алчевска в ЛНР

Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела Алчевска в ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022

Следователи СК России зафиксировали последствия обстрела Алчевска в ЛНР

Следователи СК РФ и офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК),... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T16:18

2022-09-25T16:18

2022-09-25T16:18

россия

алчевск

следственный комитет россии (ск рф)

сцкк

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ и офицеры представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск города Алчевск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство республики в СЦКК сообщало, что украинские войска утром в воскресенье выпустили по Алчевску 12 ракет из РСЗО HIMARS, в результате чего были повреждены Центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома."Следователи Следственного комитета России незамедлительно прибыли на место военного преступления. Пообщались с населением и зафиксировали очередной факт-доказательство того, что киевская власть уничтожает именно мирное население", - рассказал РИА Новости следователь ведомства.Он уточнил, что во многих домах в результате обстрела повреждено остекление. "Недалеко от попаданий ракет в Алчевске находится крупный городской дом матери и ребенка. К счастью, персонал и будущие молодые мамы отделались лишь испугом", - дополнил следователь СК.

https://ria.ru/20220925/agent-1819342219.html

россия

алчевск

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россия, алчевск, следственный комитет россии (ск рф), сцкк