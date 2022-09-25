https://ria.ru/20220925/afganistan-1819352377.html
В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины
В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины - РИА Новости, 25.09.2022
В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины
Взрыв произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, один человек погиб, трое пострадали, сообщил глава управления информации и культуры... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:13
2022-09-25T17:13
2022-09-25T17:13
в мире
афганистан
бадахшан
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КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, один человек погиб, трое пострадали, сообщил глава управления информации и культуры провинции Моезуддин Ахмади.Отмечается, что инцидент произошел в административном центре провинции, городе Файзабад в воскресенье.Отмечается, что на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, бадахшан
В мире, Афганистан, Бадахшан
В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины
Глава управления информации Ахмади: в Файзабаде один человек погиб при взрыве мины
КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, один человек погиб, трое пострадали, сообщил глава управления информации и культуры провинции Моезуддин Ахмади.
Отмечается, что инцидент произошел в административном центре провинции, городе Файзабад в воскресенье.
"В результате взрыва придорожной мины в старом городе Файзабад... погиб один мирный житель, еще трое пострадали", - говорится в заявлении Ахмади.
Отмечается, что на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.