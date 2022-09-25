https://ria.ru/20220925/afganistan-1819352377.html

В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины

В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины - РИА Новости, 25.09.2022

В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины

Взрыв произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, один человек погиб, трое пострадали, сообщил глава управления информации и культуры... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:13

2022-09-25T17:13

2022-09-25T17:13

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афганистан

бадахшан

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КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, один человек погиб, трое пострадали, сообщил глава управления информации и культуры провинции Моезуддин Ахмади.Отмечается, что инцидент произошел в административном центре провинции, городе Файзабад в воскресенье.Отмечается, что на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

https://ria.ru/20220921/kabul-1818417634.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, бадахшан