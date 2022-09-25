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В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины - РИА Новости, 25.09.2022
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В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины
В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины - РИА Новости, 25.09.2022
В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины
Взрыв произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, один человек погиб, трое пострадали, сообщил глава управления информации и культуры... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T17:13
2022-09-25T17:13
в мире
афганистан
бадахшан
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КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, один человек погиб, трое пострадали, сообщил глава управления информации и культуры провинции Моезуддин Ахмади.Отмечается, что инцидент произошел в административном центре провинции, городе Файзабад в воскресенье.Отмечается, что на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
https://ria.ru/20220921/kabul-1818417634.html
афганистан
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в мире, афганистан, бадахшан
В мире, Афганистан, Бадахшан
17:13 25.09.2022
 
В Афганистане один человек погиб и трое пострадали при взрыве мины

Глава управления информации Ахмади: в Файзабаде один человек погиб при взрыве мины

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Афганистане
Машина скорой помощи в Афганистане - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Афганистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, один человек погиб, трое пострадали, сообщил глава управления информации и культуры провинции Моезуддин Ахмади.
Отмечается, что инцидент произошел в административном центре провинции, городе Файзабад в воскресенье.
"В результате взрыва придорожной мины в старом городе Файзабад... погиб один мирный житель, еще трое пострадали", - говорится в заявлении Ахмади.
Отмечается, что на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
Сотрудники национальной полиции Афганистана в Кабуле - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В гостинице в Кабуле прогремел взрыв
 
В миреАфганистанБадахшан
 
 
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