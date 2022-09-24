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В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов - РИА Новости, 24.09.2022
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В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов
В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов - РИА Новости, 24.09.2022
В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов
Выведение из строя оборудования для вещания украинских телевизионных каналов в Запорожье является важной задачей, сказал член главного совета администрации... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:44
2022-09-24T09:44
в мире
запорожская область
запорожье
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Выведение из строя оборудования для вещания украинских телевизионных каналов в Запорожье является важной задачей, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ракетный удар был нанесен в пятницу в район телевышки в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, сообщил Рогов. Так как удар пришелся рядом с ней, вещание прервалось на непродолжительное время, отметил он."Несмотря на то, что зомби-излучатель устоял, надо понимать: системность и регулярность нанесения ударов - залог успеха. Нейтрализация телевышки – очень важная задача в Запорожской области, учитывая сколько вреда и лжи несут информационные помойки и отравляют сознание земляков-запорожцев. Надеюсь, процесс (нейтрализации) ускорится", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
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в мире, запорожская область, запорожье, владимир рогов
В мире, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов
09:44 24.09.2022
 
В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов

Член ВГА Рогов назвал нейтрализацию вещания украинских каналов в Запорожье важной задачей

© Depositphotos / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Depositphotos / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Выведение из строя оборудования для вещания украинских телевизионных каналов в Запорожье является важной задачей, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ракетный удар был нанесен в пятницу в район телевышки в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, сообщил Рогов. Так как удар пришелся рядом с ней, вещание прервалось на непродолжительное время, отметил он.
"Несмотря на то, что зомби-излучатель устоял, надо понимать: системность и регулярность нанесения ударов - залог успеха. Нейтрализация телевышки – очень важная задача в Запорожской области, учитывая сколько вреда и лжи несут информационные помойки и отравляют сознание земляков-запорожцев. Надеюсь, процесс (нейтрализации) ускорится", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
Председатель движения Мы вместе с Россией, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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В миреЗапорожская областьЗапорожьеВладимир Рогов
 
 
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