https://ria.ru/20220924/zaporozhe-1819118447.html
В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов
В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов - РИА Новости, 24.09.2022
В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов
Выведение из строя оборудования для вещания украинских телевизионных каналов в Запорожье является важной задачей, сказал член главного совета администрации... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T09:44
2022-09-24T09:44
2022-09-24T09:44
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запорожская область
запорожье
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Выведение из строя оборудования для вещания украинских телевизионных каналов в Запорожье является важной задачей, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ракетный удар был нанесен в пятницу в район телевышки в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, сообщил Рогов. Так как удар пришелся рядом с ней, вещание прервалось на непродолжительное время, отметил он."Несмотря на то, что зомби-излучатель устоял, надо понимать: системность и регулярность нанесения ударов - залог успеха. Нейтрализация телевышки – очень важная задача в Запорожской области, учитывая сколько вреда и лжи несут информационные помойки и отравляют сознание земляков-запорожцев. Надеюсь, процесс (нейтрализации) ускорится", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220924/svo-1819103666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожье, владимир рогов
В мире, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов
В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов
Член ВГА Рогов назвал нейтрализацию вещания украинских каналов в Запорожье важной задачей