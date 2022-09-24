https://ria.ru/20220924/zaporozhe-1819118447.html

В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов

В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов - РИА Новости, 24.09.2022

В Запорожской области призвали нейтрализовать вещание украинских каналов

Выведение из строя оборудования для вещания украинских телевизионных каналов в Запорожье является важной задачей, сказал член главного совета администрации... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T09:44

2022-09-24T09:44

2022-09-24T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Выведение из строя оборудования для вещания украинских телевизионных каналов в Запорожье является важной задачей, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Ракетный удар был нанесен в пятницу в район телевышки в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, сообщил Рогов. Так как удар пришелся рядом с ней, вещание прервалось на непродолжительное время, отметил он."Несмотря на то, что зомби-излучатель устоял, надо понимать: системность и регулярность нанесения ударов - залог успеха. Нейтрализация телевышки – очень важная задача в Запорожской области, учитывая сколько вреда и лжи несут информационные помойки и отравляют сознание земляков-запорожцев. Надеюсь, процесс (нейтрализации) ускорится", - сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220924/svo-1819103666.html

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, запорожье, владимир рогов