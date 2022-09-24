В Японии из-за тайфуна 55 тысяч домов остались без воды
В Японии из-за тайфуна "Талас" 55 тысяч домов остались без воды
© AP Photo / Toru HanaiТайфун в Японии
© AP Photo / Toru Hanai
Тайфун в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Из-за тайфуна "Талас" в Японии без воды остались 55 тысяч домов, сообщил телеканал NHK.
Без воды остались 55 тысяч жителей в городе Сидзуока одноименной префектуры. Причина – поломка оборудования из-за тайфуна. Пока специалисты не могут назвать даже примерных сроков восстановления.
Сообщается также о том, что из-за разрушения дорог 700 семей в префектуре оказались отрезаны от снабжения.
Ранее сообщалось о том, что в префектуре Сидзуока без света остались 114 тысяч домов. Причиной стало обрушение опор электропередач из-за оползня. В городе Хамамацу вышедшая из берегов река разрушила мост. Сообщается о десятках подтопленных домов.
В результате прохождения тайфуна "Талас" в Японии два человека погибли, один пропал без вести, трое получили ранения.
Под влиянием тайфуна за 12 часов в префектуре Сидзуока выпало более 400 миллиметров осадков, что в 1,4 раза больше среднемесячной нормы для сентября в этом районе. В префектуре была объявлена эвакуация для 1,78 миллиона человек.
Тайфун "Талас", что по-филиппински означает "острый", прошел по восточному побережью Японии, а затем превратился в область низкого давления в районе северного острова Хоккайдо. Синоптики предупреждают, что опасность оползней сохраняется.
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