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В Японии из-за тайфуна 55 тысяч домов остались без воды - РИА Новости, 24.09.2022
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В Японии из-за тайфуна 55 тысяч домов остались без воды
В Японии из-за тайфуна 55 тысяч домов остались без воды - РИА Новости, 24.09.2022
В Японии из-за тайфуна 55 тысяч домов остались без воды
Из-за тайфуна "Талас" в Японии без воды остались 55 тысяч домов, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T17:40
2022-09-24T17:40
в мире
япония
сидзуока (префектура)
хамамацу
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ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Из-за тайфуна "Талас" в Японии без воды остались 55 тысяч домов, сообщил телеканал NHK.Без воды остались 55 тысяч жителей в городе Сидзуока одноименной префектуры. Причина – поломка оборудования из-за тайфуна. Пока специалисты не могут назвать даже примерных сроков восстановления.Сообщается также о том, что из-за разрушения дорог 700 семей в префектуре оказались отрезаны от снабжения.Ранее сообщалось о том, что в префектуре Сидзуока без света остались 114 тысяч домов. Причиной стало обрушение опор электропередач из-за оползня. В городе Хамамацу вышедшая из берегов река разрушила мост. Сообщается о десятках подтопленных домов.В результате прохождения тайфуна "Талас" в Японии два человека погибли, один пропал без вести, трое получили ранения.Под влиянием тайфуна за 12 часов в префектуре Сидзуока выпало более 400 миллиметров осадков, что в 1,4 раза больше среднемесячной нормы для сентября в этом районе. В префектуре была объявлена эвакуация для 1,78 миллиона человек.Тайфун "Талас", что по-филиппински означает "острый", прошел по восточному побережью Японии, а затем превратился в область низкого давления в районе северного острова Хоккайдо. Синоптики предупреждают, что опасность оползней сохраняется.
https://ria.ru/20220924/yaponiya-1819189455.html
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япония
сидзуока (префектура)
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в мире, япония, сидзуока (префектура), хамамацу
В мире, Япония, Сидзуока (префектура), Хамамацу
17:40 24.09.2022
 
В Японии из-за тайфуна 55 тысяч домов остались без воды

В Японии из-за тайфуна "Талас" 55 тысяч домов остались без воды

© AP Photo / Toru HanaiТайфун в Японии
Тайфун в Японии - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Toru Hanai
Тайфун в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Из-за тайфуна "Талас" в Японии без воды остались 55 тысяч домов, сообщил телеканал NHK.
Без воды остались 55 тысяч жителей в городе Сидзуока одноименной префектуры. Причина – поломка оборудования из-за тайфуна. Пока специалисты не могут назвать даже примерных сроков восстановления.
Тайфун в Японии - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
17:09
В Японии три человека погибли из-за тайфуна "Талас"
Сообщается также о том, что из-за разрушения дорог 700 семей в префектуре оказались отрезаны от снабжения.
Ранее сообщалось о том, что в префектуре Сидзуока без света остались 114 тысяч домов. Причиной стало обрушение опор электропередач из-за оползня. В городе Хамамацу вышедшая из берегов река разрушила мост. Сообщается о десятках подтопленных домов.
В результате прохождения тайфуна "Талас" в Японии два человека погибли, один пропал без вести, трое получили ранения.
Под влиянием тайфуна за 12 часов в префектуре Сидзуока выпало более 400 миллиметров осадков, что в 1,4 раза больше среднемесячной нормы для сентября в этом районе. В префектуре была объявлена эвакуация для 1,78 миллиона человек.
Тайфун "Талас", что по-филиппински означает "острый", прошел по восточному побережью Японии, а затем превратился в область низкого давления в районе северного острова Хоккайдо. Синоптики предупреждают, что опасность оползней сохраняется.
Токио - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 06:36
Посол России жестко раскритиковал японские СМИ за "ядерные" обвинения
 
В миреЯпонияСидзуока (префектура)Хамамацу
 
 
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