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ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM - РИА Новости, 24.09.2022
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ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM
ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM - РИА Новости, 24.09.2022
ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM
Украинские военные при атаке города Енакиево в ДНР применили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, пострадал гражданин... РИА Новости, 24.09.2022
2022-09-24T19:37
2022-09-24T19:37
в мире
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские военные при атаке города Енакиево в ДНР применили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, пострадал гражданин России, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По уточненным данным военных экспертов представительства ДНР в СЦКК, при атаке мирного города Енакиево противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В результате атаки ранение получил сотрудник ГП "Автодор" - гражданин Российской Федерации 1969 г.р.", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в результате атаки зафиксированы повреждения местной школы №8.Ранее в субботу представительство сообщало, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Енакиево.Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, ракеты применяют воздушные силы Украины с самолетов МиГ-29 и Су-27. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, енакиево, россия, сцкк, миг-29, су-27
В мире, Донецкая Народная Республика, Енакиево, Россия, СЦКК, МиГ-29, Су-27
19:37 24.09.2022
 
ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM

ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM, пострадал гражданин России

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкОкно здания, поврежденное после ударов
Окно здания, поврежденное после ударов - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное после ударов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские военные при атаке города Енакиево в ДНР применили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, пострадал гражданин России, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По уточненным данным военных экспертов представительства ДНР в СЦКК, при атаке мирного города Енакиево противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В результате атаки ранение получил сотрудник ГП "Автодор" - гражданин Российской Федерации 1969 г.р.", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в результате атаки зафиксированы повреждения местной школы №8.
Ранее в субботу представительство сообщало, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Енакиево.
Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, ракеты применяют воздушные силы Украины с самолетов МиГ-29 и Су-27. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 19:25
В НАТО обсуждают пополнение запасов оружия, истощенных поставками Украине
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЕнакиевоРоссияСЦККМиГ-29Су-27
 
 
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