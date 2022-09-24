ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM
ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM, пострадал гражданин России
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Окно здания, поврежденное после ударов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские военные при атаке города Енакиево в ДНР применили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, пострадал гражданин России, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По уточненным данным военных экспертов представительства ДНР в СЦКК, при атаке мирного города Енакиево противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В результате атаки ранение получил сотрудник ГП "Автодор" - гражданин Российской Федерации 1969 г.р.", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в результате атаки зафиксированы повреждения местной школы №8.
Ранее в субботу представительство сообщало, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Енакиево.
Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, ракеты применяют воздушные силы Украины с самолетов МиГ-29 и Су-27. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.