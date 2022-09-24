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ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM

ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM - РИА Новости, 24.09.2022

ВСУ при обстреле Енакиево применили американскую ракету HARM

Украинские военные при атаке города Енакиево в ДНР применили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, пострадал гражданин... РИА Новости, 24.09.2022

2022-09-24T19:37

2022-09-24T19:37

2022-09-24T19:37

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские военные при атаке города Енакиево в ДНР применили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, пострадал гражданин России, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По уточненным данным военных экспертов представительства ДНР в СЦКК, при атаке мирного города Енакиево противник применил американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. В результате атаки ранение получил сотрудник ГП "Автодор" - гражданин Российской Федерации 1969 г.р.", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в результате атаки зафиксированы повреждения местной школы №8.Ранее в субботу представительство сообщало, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Енакиево.Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, ракеты применяют воздушные силы Украины с самолетов МиГ-29 и Су-27. Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radiation Missile) была принята на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.

https://ria.ru/20220921/nato-1818526310.html

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енакиево

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, енакиево, россия, сцкк, миг-29, су-27